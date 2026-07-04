Reporte señala que ‘Supergirl’ tuvo diferencias creativas entre James Gunn y el director

De acuerdo con un nuevo reporte, ‘Supergirl‘ habría tenido un proceso de postproducción con varios ajustes antes de llegar a cines. La película protagonizada por Milly Alcock pasó por pruebas internas, cortes alternativos y diferencias creativas entre Craig Gillespie, director del filme, y DC Studios, encabezado por James Gunn y Peter Safran. El informe también […]

De acuerdo con un nuevo reporte, ‘Supergirl‘ habría tenido un proceso de postproducción con varios ajustes antes de llegar a cines. La película protagonizada por Milly Alcock pasó por pruebas internas, cortes alternativos y diferencias creativas entre Craig Gillespie, director del filme, y DC Studios, encabezado por James Gunn y Peter Safran. El informe también recoge versiones distintas sobre el alcance de esas tensiones, por lo que la situación apunta a un proceso de trabajo tenso, con decisiones de montaje, música y fotografía adicional en el centro no libres de controversia.

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¿Qué pasó con los cortes alternativos de ‘Supergirl’?

De acuerdo con el reporte, en marzo se realizó una prueba comparativa entre dos versiones de ‘Supergirl’: una asociada al corte de Craig Gillespie y otra preparada por el estudio. El texto describe esa dinámica como una especie de competencia interna para decidir qué versión funcionaba mejor ante el público de prueba.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

Según las fuentes citadas, la versión del estudio quedó por encima de la de Gillespie, aunque solo por dos puntos. Una fuente señaló que el corte del director era 11 minutos más largo e incluía más material de Krem, el villano interpretado por Matthias Schoenaerts. Esa versión, según el informe, tuvo buenos resultados en selección musical, ritmo y tratamiento del villano.

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El reporte también indica que las pruebas internas de la película se mantuvieron en los 60 puntos, aunque otro informante aseguró que el puntaje más alto fue de 70. Tras la comparación de marzo, DC Studios eligió su versión para el estreno en salas. Un insider del estudio sostuvo que las diferencias entre ambos cortes no eran particularmente marcadas.

Diferencias creativas y versiones encontradas

El punto más sensible del informe está en la relación creativa entre James Gunn y Craig Gillespie. Una fuente citada por The Hollywood Reporter lo resumió así: “No estaban alineados creativamente” es la forma educada de describir las cosas.

El mismo reporte, sin embargo, incluye otra lectura. Otros insiders describieron el proceso como una fricción saludable y habitual entre un estudio y un cineasta durante la búsqueda de una mejor película. También señalaron que Gunn, Safran y Gillespie mantienen respeto por el trabajo del director, conocido por películas como ‘I, Tonya’ y ‘Cruella’.

La postproducción también habría incluido apoyo adicional en el guion. El estudio recurrió a Jeremy Slater, vinculado previamente con un proyecto no realizado de ‘The Authority’, aunque el alcance exacto de su participación no queda claro. El informe señala que Slater habría ayudado con escenas para nueve días de fotografía adicional. Ana Nogueira, guionista original de ‘Supergirl’, permaneció involucrada en el proceso.

Música, montaje y el futuro de DC Studios

Uno de los puntos de discusión habría sido la música. El reporte señala que, en una función de prueba de febrero, el clímax incluía una versión de “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper, elección atribuida a James Gunn. Esa canción fue reemplazada después por un cover de “The Middle”, de Jimmy Eat World.

‘Supergirl’ (imagen: DC Studios)

El montaje también involucró a dos editores: Tatiana S. Riegel, colaboradora frecuente de Gillespie, y Fred Raskin, editor cercano a Gunn en proyectos como ‘Guardians of the Galaxy‘ y ‘Peacemaker‘. Según el informe, Raskin se integró más tarde al proceso y tuvo un papel importante en la versión impulsada por el estudio.

El contexto comercial forma parte del reporte. ‘Supergirl’ abrió con US$37.1 millones en su primer fin de semana, con un presupuesto ubicado en el rango de US$180 millones. Aun así, Peter Safran declaró a The New York Times: “Aunque ‘Supergirl’ no cumplió con nuestras expectativas de taquilla, es solo un componente de una estrategia más amplia y de largo plazo en DC Studios en la que seguimos confiando”.

Por ahora, la agenda de DC Studios sigue en marcha con títulos como ‘Clayface’, ‘Man of Tomorrow’ y ‘The Batman: Part II’. El caso de ‘Supergirl’ podría ser una lección importante para el universo compartido donde conviven la visión de los cineastas, la supervisión del estudio y las expectativas de una franquicia en reconstrucción.

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