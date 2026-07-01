De ‘Mujer Maravilla’ a ‘Supergirl’: El futuro de las superheroínas en Hollywood

'Supergirl' llega en un momento en el que DC y Marvel enfrentan el reto de construir proyectos con identidad propia

El estreno de ‘Supergirl‘ ha revivido el debate que Hollywood arrastra desde hace años: cómo hacer películas de superheroínas que no dependan solo de una franquicia popular, sino de personajes bien desarrollados, mundos con identidad y una estrategia clara de franquicia. La película protagonizada por Milly Alcock llega casi una década después del impacto de ‘Mujer Maravilla‘, pero también después de varios proyectos con recepción irregular, cancelaciones llamativas y una discusión constante sobre el lugar de las mujeres dentro del cine de superhéroes.

También te puede interesar: Quién es Ana Nogueira, guionista de ‘Supergirl’, la película de DC Studios que dividió a la crítica

¿Por qué ‘Mujer Maravilla’ sigue siendo el punto de comparación?

El éxito de ‘Mujer Maravilla’ en 2017 sigue destacando como un hito, porque demostró que una película de superheroína podía conectar con el público masivo, resistir ataques culturales y sostener una identidad propia dentro de una franquicia mayor. La cinta de Patty Jenkins no presentó a Diana como un accesorio del universo de DC, sino como una figura con historia, comunidad, entrenamiento, valores y una misión reconocible.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Warner Bros.)

Variety retoma esa comparación al analizar el presente de ‘Supergirl’ y otros proyectos encabezados por mujeres. El texto señala que películas como ‘Mujer Maravilla’, ‘Capitana Marvel‘ y ‘Barbie‘ enfrentaron conversación adversa en ciertos sectores, pero aun así consiguieron resultados sólidos porque fueron percibidas como proyectos con una dirección clara.

También lee: ‘Supergirl’: Cuánto le pagaron a Milly Alcock por interpretar a Kara Zor-El y cuánto costó la película

Ese, ese es uno de los retos principales para Hollywood. No se trata de tener protagonistas femeninas, sino del cuidado con el que se construyen sus historias. Una superheroína necesita algo más que poderes, traje y conexión con una franquicia: requiere un mundo que la explique y un conflicto que permita entender por qué esa figura importa.

‘Supergirl’ y una recepción que abre preguntas

‘Supergirl’ llega con una propuesta distinta dentro del nuevo DCU. Craig Gillespie planteó una película más áspera, con una Kara Zor-El marcada por la pérdida, el alcohol, el duelo y una misión de venganza. Esa decisión le da una identidad propia, pero también ha dividido opiniones.

De acuerdo con los datos citados por Variety, la película obtuvo B- en CinemaScore y recaudó US$38 millones en su primer fin de semana frente a un presupuesto de US$170 millones. La cifra la ubica en un arranque moderado para una producción de superhéroes, mientras la conversación alrededor del filme se concentra en su tono, su final y el tratamiento de Kara.

El artículo también recupera una crítica de Owen Gleiberman, quien describió la cinta en términos poco halagadores, pero el debate no se limita a la ejecución de una sola película. ‘Supergirl’ reabre la reflexión sobre cómo presentar a personajes femeninos sin reducirlos a experimentos de tono o extensiones de héroes masculinos ya consolidados.

El camino después de Kara Zor-El

Gal Gadot como Mujer Maravilla en ‘Wonder Woman’ (imagen: Warner Bros.)

El panorama reciente muestra resultados muy distintos. ‘Wonder Woman 1984‘, ‘The Marvels‘, ‘Madame Web‘, ‘Red Sonja’ y ‘The New Mutants’ forman parte de una etapa en la que las superheroínas no siempre han recibido proyectos con la misma fuerza narrativa o comercial. El caso de ‘Batgirl’ fue todavía más particular: la película protagonizada por Leslie Grace ya estaba filmada cuando Warner Bros. Discovery decidió cancelarla como parte de una estrategia financiera.

Brendan Fraser, quien interpretaba al villano Firefly, resumió entonces la situación con una frase dura: “El producto —perdón, el ‘contenido’— se está mercantilizando hasta tal punto que resulta más rentable quemarlo y cobrar el seguro que darle una oportunidad en el mercado.”

El futuro inmediato de las superheroínas dependerá de las decisiones que tomen DC y Marvel en sus próximas etapas. Ana Nogueira, guionista de ‘Supergirl’, también fue vinculada con una nueva película de ‘Mujer Maravilla’ para DC Studios. Esa conexión vuelve más relevante la conversación: el reto no es abandonar a las superheroínas, sino darles películas con una razón clara para existir en pantalla.

No te vayas sin leer: ‘Supergirl’ debuta con una calificación de audiencia inédita frente al historial del DCEU