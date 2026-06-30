Quién es Ana Nogueira, guionista de ‘Supergirl’, la película de DC Studios que dividió a la crítica

Ana Nogueira es ahora mismo uno de los nombres más pronunciados en Hollywood y es momento de presentar su historia. Llegó hasta el puesto de guionista en Supergirl con una trayectoria previa como actriz de televisión y dramaturga formada en teatro, alguien que ganó terreno en su arte sin la necesidad del ruido de las franquicias. Si antes era medianamente conocida por papeles secundarios en series y obras escénicas, ahora es estrella en una de las apuestas centrales del nuevo DC Studios.

La historia de Ana Nogueira en Hollywood

Nogueira es actriz, dramaturga y guionista estadounidense. Apareció como Sarah en Sarah + Dee, interpretó a Penny Ares en la mítica The Vampire Diaries y participó en series como The Blacklist, Blue Bloods, The Michael J. Fox Show y Hightown. También tuvo un lugar curioso en la historia temprana de Hamilton, pues gracias a ella surgió el papel de Eliza Hamilton en la obra musical de Lin-Manuel Miranda.

Su carrera como autora atrajo miradas gracias a piezas como Empathitrax y Which Way to the Stage. En el camino, Nogueira mantuvo una doble vida creativa, ya que actuaba frente a cámara y, al mismo tiempo, escribía materiales que circularon entre ejecutivos de desarrollo en Hollywood, siempre en busca de oportunidades nuevas.

Ana Nogueira, guionista de Supergirls (Foto: Getty)

En una reciente entrevista con The Credits, Nogueira explicó que su oficio de actriz le ayudó a pensar las películas a partir del deseo íntimo de los personajes. Sobre cómo ese entrenamiento la preparó para una cinta de superhéroes, en este caso Supergirl, dijo: “No creo que nada te prepare para saber cómo escribir una gran película de superhéroes. Pero sí creo que toda escritura, incluso cuando haces algo enorme, trata realmente sobre el viaje de un personaje”.

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Ana Nogueira y cómo voló hasta Supergirl

El puente entre actuación y guion fue definitivo cuando DC volvió a buscar una ruta para Kara Zor-El en la pantalla grande. Nogueira ya había escrito una versión anterior de Supergirl antes de la llegada de Gunn al mando creativo del estudio, por lo que no partía de cero cuando el proyecto cambió de rumbo.

Según contó, la productora Chantal Nong y Peter Safran le pidieron leer el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilquis Evely, para proponer una nueva historia en cine: “Me dijeron: ‘Ana, ve a leer este cómic y mira si puedes proponer una idea'”. Leyó, escribió, preparó su pitch y no pasó mucho para que consiguiera el trabajo.

Fue el encuentro con James Gunn lo que terminó de cerrar el camino y Nogueira habló de aquel momento como un proceso buena sintonía creativa: “Nos conocimos por primera vez cuando hice la presentación y nos llevamos extremadamente bien. Ambos teníamos una visión muy parecida, así que eso fue todo”.

Milly Alcock como Supergirl (Foto: DC)

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Recepción en taquilla y los otros héroes de DC Studios

Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, llegó a cines este 26 de junio como la segunda película del nuevo DC Studios tras Superman, con David Corenswet. La cinta está inspirada en Woman of Tomorrow y presenta a Kara Zor-El, encarnada por Milly Alcock, como una heroína atravesada por la pérdida y por una relación difícil con su propio papel en el cosmos.

El consenso celebra a Milly Alcock como el punto más fuerte de una película considerada irregular, pero el score en nuestra página no deja de ser positivo. Supergirl no está exenta de errores y carencias, sin embargo, la historia de Kara Zor-El es digna de verse en pantalla gracias a su personalidad singular y a los difíciles temas que aborda. Hasta el momento ha recaudado 62 millones de dólares a nivel mundial.

Nogueira defendió a su protagonista como una joven perdida, no como una figura perfecta. Sobre Alcock, afirmó: “Milly es Kara, exactamente”.

Tras Superman y Supergirl, el estudio tiene en puerta Clayface, proyecto relacionado al universo de Batman; además de Man of Tomorrow, nueva película de Superman programada para 2027. También siguen en desarrollo The Brave and the Bold, cinta que presentará al Batman del DCU junto a Damian Wayne como Robin; y Swamp Thing, con James Mangold a cargo. La rama televisiva incluye Lanterns, serie centrada en los Linternas Verdes Hal Jordan y John Stewart.