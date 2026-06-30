‘Supergirl’: Cuánto le pagaron a Milly Alcock por interpretar a Kara Zor-El y cuánto costó la película

Supergirl ya llegó a las salas de cine y su paso por redes sociales es enorme. Ahora uno de los mayores intereses, como practica común entre todos los cinéfilos, se concentra en las cifras que acompañaron este proyecto de DC Studios, tanto en el presupuesto destinado a levantar la película y hacerla volar por los cielos, como en el salario que recibió Milly Alcock para asumir por primera vez el papel de Kara Zor-El.

Esta cinta representa un momento muy especial para la actriz australiana de 25 años, quien dio el salto de la televisión a una producción de gran peso dentro del renovado universo DC que desde finales de 2022 lideran James Gunn y Peter Safran. De igual forma nos abre un panorama hacia la forma en que los grandes estudios administran inversiones cada vez más cuidadosas para personajes que apenas comienzan una nueva etapa en la pantalla.

¿Cuánto le pagaron a Milly Alcock por Supergirl?

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción citadas por Variety, Milly Alcock recibió alrededor de 400 mil dólares por interpretar a la imparable Kara Zor-El en Supergirl. La actriz, que se ganó el corazón de millones por su rol protagónico en la primera temporada de La Casa del Dragón, pasó a ser estrella por primera vez una superproducción cinematográfica, por lo que su contrato estuvo lejos de las cifras que suelen negociar las estrellas más grandes de Hollywood.

Milly Alcock como Supergirl (Foto: DC Studios)

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Para tener todavía más clara la imagen salarial de Hollywood, y observar cómo la joven Alcock poco a poco se abrirá camino en la industria, a continuación presentamos una lista con los salarios más grandes en películas de superhéroes:

Robert Downey Jr. (Avengers: Endgame): 75 millones de dólares.

Robert Downey Jr. (Iron Man 3): 75 millones de dólares.

Robert Downey Jr. (Capitán América: Civil War): más de 40 millones de dólares.

Scarlett Johansson (Black Widow): 20 millones de dólares.

Chris Hemsworth (Thor: Amor y Trueno): 20 millones de dólares.

Chris Evans (Avengers: Endgame): entre 15 y 20 millones de dólares.

Ben Affleck (Batman vs Superman: El Origen de la Justicia): 14 millones de dólares.

Gal Gadot (Mujer Maravilla 1984): 10 millones de dólares

El mismo reporte señala que Alcock no contó con un acuerdo de participación sobre la recaudación en taquilla. Variety explica que los actores principales y el equipo creativo no firmaron acuerdos de ganancias posteriores, lo cual redujo el punto de equilibrio financiero de la producción frente a otras cintas del mismo tamaño.

¿Cuánto costó la película?

Warner Bros. y DC Studios destinaron aproximadamente 170 millones de dólares para producir Supergirl. A esa cifra se añadieron cerca de 120 millones en publicidad y distribución, lo que elevó de manera importante el costo total de la película.

Milly Alcock como Supergirl (Foto: DC Studios)

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Los siguientes planes de James Gunn para DC Studios

Si bien Supergirl tiene ahora mismo la atención de los seguidores del estudio, James Gunn mantiene en marcha el calendario de la primera etapa del nuevo universo DC. El siguiente estreno cinematográfico es Clayface, una propuesta de body horror que llegará con un presupuesto menor. La estrategia de DC Studios es desarrollar nuevas series y películas interconectadas, aunque Gunn ha reiterado en distintas ocasiones que cada proyecto debe funcionar por sí mismo antes de servir como pieza de una historia mayor. Otros futuros proyectos de DC Studios son Lanterns, The Brave and the Bold, Paradise Lost, Booster Gold y Waller.

La siguiente aparición cinematográfica de Superman será en Man of Tomorrow, película escrita y dirigida por James Gunn que llegara a cines el 9 de julio de 2027. David Corenswet retomará el papel de Clark Kent, acompañado nuevamente por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. También está confirmada la participación de Milly Alcock como Supergirl.

La historia de Man of Tomorrow enfrentaría a Superman y Lex Luthor ante una amenaza mayor encabezada por Brainiac, personaje interpretado por Lars Eidinger.