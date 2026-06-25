¿Cómo cambia ‘Supergirl’ el origen de Kara Zor-El? La película rompe con décadas de historia

La cinta también conecta su origen con la polémica representación de Jor-El y Lara en 'Superman'

‘Supergirl‘ introduce un cambio importante en el origen de Kara Zor-El dentro del nuevo DCU. La película protagonizada por Milly Alcock toma elementos de ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, pero modifica una parte clave de la historia clásica del personaje. La cinta simplifica la relación entre Kara, Krypton y Superman, al mismo tiempo que vuelve a tocar una de las decisiones más polémicas de ‘Superman‘: la forma en que el universo de James Gunn presenta a Jor-El y Lara.

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¿Cuál es el gran cambio en el origen de Kara Zor-El?

En muchas versiones de la historia de Supergirl, Argo City logra escapar de la destrucción de Krypton gracias a una cúpula protectora. La ciudad sobrevive por un tiempo, pero sus habitantes enfrentan un destino cada vez más peligroso cuando el suelo empieza a convertirse en kryptonita. Ante esa amenaza, Zor-El, padre de Kara, construye una nave y envía a su hija adolescente a la Tierra.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: DC Studios)

La versión del DCU cambia esa base. Kara Zor-El nace en Argo City después de la explosión de Krypton. Zor-El consigue proteger la ciudad con un campo de fuerza, pero Kara no es una niña que haya vivido la destrucción del planeta desde la misma perspectiva tradicional. La película reordena su origen para que su nacimiento ocurra cuando Krypton ya ha desaparecido.

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Ese ajuste también modifica el papel de Alura Zor-El. En esta versión, ella está embarazada cuando sugiere enviar a su hija a la Tierra para que pueda reunirse con su primo. Zor-El no acepta la idea de inmediato y rechaza que Kara llegue a un planeta donde pueda ser vista como “una especie de dios.”

La película simplifica la relación entre Kara y Superman

Uno de los efectos más claros del cambio es que ‘Supergirl’ elimina una de las explicaciones más complejas de la historia clásica del personaje. En los cómics, Kara suele ser mayor que Kal-El, pero termina llegando a la Tierra después de él por distintas razones, entre ellas viajes espaciales, retrasos o periodos de animación suspendida.

La película evita esa ruta. En el DCU, Kara simplemente es más joven que Superman. No creció con él, no lo conoció cuando era bebé y no llega a la Tierra como alguien que recuerda personalmente a su primo antes de convertirse en el héroe criado por los Kent, sino que Superman descubre la nave de Kara cuando ella llega a la Tierra.

El cambio hace que su vínculo sea menos enredado para el público, pero también altera décadas de historia alrededor de Kara Zor-El. Su llegada ya no depende de una tragedia prolongada en Argo City ni de la paradoja de ser mayor que su primo y, al mismo tiempo, aparecer como una heroína más joven.

El DCU vuelve a cargar contra los padres de Superman

El detalle más llamativo es cómo ‘Supergirl’ conecta su origen con la polémica de Jor-El y Lara en ‘Superman’. La negativa inicial de Zor-El a enviar a Kara a la Tierra funciona como contraste con la visión atribuida a los padres de Kal-El, quienes en el nuevo DCU quedaron ligados a una intención mucho más oscura para su hijo.

Milly Alcock (imagen: IMDb)

La frase de Zor-El sobre no querer que Kara sea vista como “una especie de dios” como una referencia directa a esa revelación. A diferencia de su hermano, Zor-El no quiere que su hija use sus poderes para imponerse sobre los humanos. Aunque termina aceptando enviarla a la Tierra cuando Argo City queda condenada, la película lo presenta con una brújula moral distinta.

‘Supergirl’ reescribe el pasado de Kara y refuerza que el nuevo DCU seguirá explorando una versión más edgy de la familia kryptoniana de Superman, con padres que ya no funcionan únicamente como figuras nobles de sacrificio (bien por ello).

Con información de Comic Book Movie.

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