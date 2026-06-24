‘Supergirl’: Jason Momoa responde a quienes dicen que siempre interpreta al mismo tipo de personaje

El actor respondió a quienes señalan que podría estar encasillado y explicó por qué Lobo encaja con esa imagen

Jason Momoa sabe perfectamente qué tipo de personaje suele recibir en las grandes franquicias de Hollywood: figuras enormes, rudas, carismáticas y con una inclinación natural al caos. Lejos de tomarlo como una crítica, el actor lo asume con humor mientras se prepara para aparecer como Lobo en ‘Supergirl‘, la nueva película del DCU protagonizada por Milly Alcock. En entrevista con /Film, el intérprete habló sobre su aparente encasillamiento y explicó por qué el antihéroe de DC encaja tan bien con la imagen que el público ya reconoce en él.

¿Jason Momoa está cansado de interpretar personajes rudos?

La respuesta parece ser no. Durante la entrevista, Jason Momoa fue cuestionado sobre la tendencia de la industria a buscarlo para papeles de tipos rebeldes, físicos y con los que, pese a todo, sería divertido compartir una cerveza. El actor no se mostró molesto por esa lectura y respondió con una frase muy acorde con su imagen pública:

Jason Momoa como Lobo en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

“Creo que soy el tipo rudo. Me encanta la cerveza. Me están encasillando […] Me han encasillado como bebedor de cerveza.”

La observación llega después de varios años en los que Momoa ha interpretado personajes marcados por la fuerza física, la presencia intimidante y un carisma directo. Su paso por ‘Game of Thrones’ como Khal Drogo mostró una faceta brutal que luego encontró nuevas formas en franquicias de alto perfil. Después vinieron ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, las películas de ‘Aquaman’, ‘Dune’, ‘Fast X’ y ahora ‘Supergirl’.

El actor tampoco parece interesado en pelear contra esa percepción. Para él, el encasillamiento funciona casi como una broma sobre sí mismo. La diferencia está en cómo cada proyecto usa esa energía.

Lobo llega como un personaje hecho para Jason Momoa

En ‘Supergirl’, Jason Momoa interpreta a Lobo, uno de los personajes más esperados por los fans de DC. El antihéroe llevaba años en conversaciones y fancasts, pero su salto al cine no había logrado concretarse en una película propia. Su aparición en la cinta dirigida por Craig Gillespie será la aproximación más cercana hasta ahora a una versión cinematográfica del personaje.

De acuerdo con /Film, Lobo aparece como una figura más grande que la vida, con actitud provocadora y razones poco heroicas para involucrarse en la historia de Kara Zor-El. Momoa explicó que la clave del personaje está en una mezcla muy específica de peligro y encanto:

“Quieres tenerle miedo, pero al mismo tiempo quieres tomar una copa con él […] Es genial. También es un cretino. Es una amenaza.”

Esa descripción resume por qué el papel parece tan cercano a su trayectoria reciente. Lobo no es un héroe limpio ni una figura solemne. Es un tipo peligroso, fanfarrón y caótico, pero con suficiente magnetismo como para que el público quiera seguirlo en pantalla.

De Aquaman a Blanka: Momoa abraza su propia imagen

El propio Momoa llevó la conversación más allá de Lobo. Cuando le dijeron que el personaje podría ser más divertido para salir de fiesta que el Superman de David Corenswet, el actor mencionó también a Aquaman, Duncan Idaho y Blanka, su próximo papel en ‘Street Fighter’. Su respuesta fue igual de relajada:

Jason Momoa (imagen: GQ)

“¡Aquaman también! Quiero echar relajo con esos tipos. Quizás solo sea yo. Yo también soy como Duncan Idaho. Blanka probablemente también se meta en una pelea de bar. ¿Sabes a lo que me refiero?”

La frase deja claro que Momoa no ve esos personajes como una limitación. Los entiende como variaciones de una presencia que ya forma parte de su marca como estrella: personajes intensos, físicos, fiesteros y capaces de convertir una escena en algo más impredecible.

‘Supergirl’ llegará a los cines el 26 de junio de 2026 y marcará el debut de Jason Momoa como Lobo dentro del nuevo DCU. Para quienes esperaban verlo lejos de los papeles rudos, la respuesta del actor es directa: sabe lo que representa en pantalla y no parece tener ninguna intención de disculparse por ello.