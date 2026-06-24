‘Supergirl’: Milly Alcock se siente honrada de que los fans interpreten a su personaje como queer: ‘Es una gran representación de las mujeres’

La llegada de Supergirl al nuevo universo cinematográfico de DC es inevitable y algunos fans ya corrieron a los cines ser testigos de sus hazañas. Más allá de las escenas de acción o las conexiones con Superman, buena parte de la atención voló hacia la forma en que esta nueva versión de Kara Zor-El está siendo recibida por distintos sectores del público.

Durante la gira promocional de la película, en conversación con Variety, Milly Alcock habló sobre la identidad de su personaje y sobre la relación que no pocos espectadores encontraron con ella.

Milly Alcock y la lectura queer de Supergirl

Fue específicamente durante la premiere mundial de Supergirl en Nueva York cuando Alcock comentó las interpretaciones que algunos seguidores ya hicieron sobre su Kara Zor-El. La actriz de tan solo 26 años explicó que varias personas le han preguntado sobre el tema y expresó su satisfacción al ver cómo distintos grupos encuentran aspectos personales dentro del personaje.

Milly Alcock como Supergirl en la nueva película de DC Studios (Foto: X)

“Creo que ella es una representación muy buena de lo que puede ser una mujer moderna”, comentó la actriz. Alcock recalcó que Kara puede mostrarse fuerte, dura e incluso desordenada a nivel emocional, rasgos que considera pilares para construir un personaje complejo y alejado de estereotipos tradicionales de superheroína.

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La intérprete también celebró una decisión narrativa que hace diferente esta versión de otras encarnaciones cinematográficas del personaje. “Me encanta que esta película no gire alrededor de ninguna historia de amor o romance en absoluto”, afirmó. En la nueva cinta veremos a Kara, su resistencia mental y su manera de enfrentar la adversidad tras saberse despojada de su planeta natal, donde, a diferencia de Kal-El, ya tenía una vida hecha.

La conexión con diversos públicos es lo que más valora: “La comunidad LGBTQ+ es muy, muy resiliente. Me siento muy honrada de que puedan conectar con ella”, declaró. Días antes, en entrevista con Narrativa Femenina, Alcock ya había dicho que le agradaban las interpretaciones queer de Supergirl y que el personaje “no vive dentro de la idea binaria de lo que creemos que una mujer debería ser”.

El camino a la fama de Milly

Aunque para muchos fans su nombre ya es sinónimo Supergirl, la carrera de Milly Alcock comenzó varios años antes. La actriz australiana trabajó muy duro en trayectoria en televisión local antes de convertirse en la estrella mundial que es hoy. Claro que la fama ineludible apareció con La Casa del Dragón en 2022, donde interpretó a la joven princesa Rhaenyra Targaryen durante la primera temporada.

Milly Alcock (Foto: Getty)

Antes de entrar al mundo fantástico-medieval de George R.R. Martin, Alcock trabajó en producciones australianas como Upright, Reckoning, The Gloaming y Pine Gap. Con aquellos proyectos desarrolló una carrera consistente en televisión. Con Supergirl pasó de ser una actriz emergente y admirada por la crítica a ser la protagonista de una de las producciones más importantes de la nueva etapa de DC Studios. El propio James Gunn la eligió para interpretar a Kara tras un proceso de selección arduo.

¿Cuáles son los poderes de Supergirl?

Dentro de la mitología de DC, Supergirl comparte gran parte de las habilidades de Superman debido a su origen kryptoniano. Al exponerse a la radiación de un sol amarillo, desarrolla fuerza sobrehumana, velocidad extraordinaria, vuelo e invulnerabilidad frente a la mayoría de amenazas. También posee visión de calor, visión de rayos X, aliento congelante y sentidos muy desarrollados. Cabe mencionar que varios autores la han escrito con experiencias personales tan difíciles que la convierten en un personaje distinto a Kal-El.

Superman llegó a la Tierra siendo apenas un bebé y Kara recuerda con claridad la destrucción de Krypton. Esa diferencia es central en muchos de los cómics, como “Supergirl: Woman of Tomorrow”, obra de Tom King que sirvió como principal inspiración para la película.

Supergirl forma parte de la primera gran etapa del universo cinematográfico diseñado por James Gunn y Peter Safran. Ya está disponible en cines.

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