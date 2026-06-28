‘Supergirl’ inicia su recorrido en China con un estreno modesto en taquilla

Supergirl ya se encuentra disponible en China y comenzó su exhibición comercial con un arranque discreto, un resultado que se suma a las primeras cifras internacionales de la nueva producción de DC Studios. Aunque todavía es temprano para evaluar el comportamiento completo de la película en ese mercado, los primeros reportes nos hablan de un inicio por debajo de otros estrenos recientes del género.

Las cifras que circulan hasta ahora provienen de rastreadores especializados de taquilla y de observadores de la industria citados por medios como CBN, por lo que deben considerarse estimaciones preliminares. Aun así, ofrecen un primer vistazo sobre el desempeño de la cinta protagonizada por Milly Alcock en uno de los territorios más importantes para el cine comercial.

¿Cuál es el desempeño de Supergirl en la taquilla china?

De acuerdo con los primeros datos difundidos por diversos rastreadores, la taquilla de Supergirl obtuvo aproximadamente 311 mil dólares durante su primer viernes en la China continental. Aunque Warner Bros. no ha publicado todavía cifras oficiales para ese mercado, varios analistas sostienen que el estreno comenzó con un ritmo moderado.

Milly Alcock en la premiere de Supergirl en Nueva York (Foto: Getty)

Las mismas estimaciones indican que la película acumuló alrededor de 700 mil dólares durante sus dos primeros días de exhibición y alcanzó el octavo lugar de la taquilla diaria. También comenzaron a circular versiones sobre una posible reducción de pantallas durante los siguientes días, aunque esa información no ha sido confirmada por las cadenas de exhibición ni por el estudio.

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Observadores señalaron que la película recibió un lanzamiento relativamente discreto en China, acompañado por una campaña promocional mucho más limitada que la utilizada en otros grandes estrenos de Hollywood. A partir de esta situación se entendería una menor visibilidad para el público antes del estreno.

La competencia de Supergirl en la taquilla china

Los primeros reportes sitúan a Supergirl por debajo del estreno chino de Kraven el Cazador, que abrió con alrededor de 774 mil dólares, y bastante lejos de Superman, cuya apertura rondó los 2.4 millones de dólares en ese territorio. Al mismo tiempo, la cinta habría iniciado por encima de Madame Web, que registró cerca de 284 mil dólares en su primer día.

Otro de los casos que llamó la atención fue el de Backrooms: Sin Salida, producción de horror inspirada en la popular serie creada por Kane Parsons para YouTube. Según los mismos rastreadores, la película obtuvo ingresos superiores durante el mismo periodo y refleja el buen momento que atraviesa el género de terror dentro del mercado chino.

Aun con estas cifras iniciales, es importante recalcar que el recorrido comercial apenas comienza. El comportamiento durante los siguientes días, junto con la respuesta del público y la permanencia en salas, permitirá conocer con mayor precisión cuál será el resultado definitivo de Supergirl en China.

La trayectoria de Milly Alcock

Milly Alcock como Supergirl (Foto: DC Studios)

Antes de convertirse en la nueva Kara Zor-El del Universo DC, Milly Alcock trabajó tanto en la televisión australiana como en producciones internacionales. Sus primeros créditos incluyeron apariciones en series como Janet King, A Place to Call Home, Fighting Season, Pine Gap, Les Norton, Reckoning y The Gloaming. Fue hasta 2022, con su papel como Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, que Alcock logró proyección mundial y llamadas varias de los estudios más importantes.

Con la llegada de Supergirl, Alcock tiene en sus manos el papel más grande de su carrera… hasta ahora. La actriz de 25 años comentó para Variety hace unas semanas que asumir un personaje tan conocido implica convivir con una enorme atención pública, aunque también representa una oportunidad para explorar una versión distinta de Kara Zor-El inspirada en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow.

DC Studios continúa desarrollando varias películas y series que formarán parte del nuevo universo dirigido por James Gunn y Peter Safran. Entre los proyectos cinematográficos anunciados tendremos Clayface, The Brave and the Bold y Swamp Thing, además de la recién estrenada Supergirl y Superman.

En televisión también siguen adelante producciones como Lanterns, Paradise Lost y Booster Gold, aunque algunas permanecen en distintas etapas de desarrollo.

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