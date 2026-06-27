‘Toy Story 5’ alcanza nuevo hito de taquilla y mantiene el primer lugar mientras ‘Supergirl’ debuta en segundo puesto

‘Toy Story 5‘ sigue al frente de la taquilla durante el fin de semana en que ‘Supergirl‘ llegó a los cines como la nueva entrega del DCU. La película de Pixar no solo conserva el primer lugar en Estados Unidos y Canadá, también alcanza un nuevo hito global al superar a ‘Hoppers‘ y colocarse como una de las producciones animadas más fuertes de 2026. ‘Supergirl’, protagonizada por Milly Alcock, entra al mercado en segundo puesto, con una apertura estimada por debajo de ‘Superman‘, pero suficiente para liderar entre los estrenos nuevos.

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¿Cuál es el nuevo hito de ‘Toy Story 5’?

El avance de ‘Toy Story 5’ no se limita a su segundo fin de semana en Norteamérica. De acuerdo cifras de Box Office Mojo, la película llegó a US$379.2 millones a nivel global después de una semana en cartelera. Con esa cantidad, superó la recaudación global de ‘Hoppers’ y se colocó como la segunda película animada más taquillera de 2026 hasta ahora.

‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

En el mercado doméstico, la cinta también mantiene un paso fuerte. Deadline reportó que ‘Toy Story 5’ se encamina a cruzar los US$300 millones en Estados Unidos y Canadá durante su segundo fin de semana, lo que confirma la fuerza de la franquicia de Pixar, que abrió con cifras superiores a las de entregas anteriores y ahora sostiene el interés del público familiar frente a nuevos estrenos.

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La película también conserva el número uno del fin de semana. Aunque perdió algunas salas premium frente a ‘Supergirl’, su ritmo de ventas le permite mantenerse por encima de la competencia y ampliar su ventaja en la taquilla de verano.

‘Supergirl’ llega en segundo puesto para el nuevo DCU

El estreno de ‘Supergirl’ queda ubicado en segundo lugar durante su primer fin de semana. Según ScreenRant, la película apunta a un debut doméstico de entre US$38 millones y US$40 millones. Deadline también la coloca cerca de los US$40 millones, lejos del rango más alto que se manejaba antes de su estreno.

La cifra queda por debajo de los pronósticos iniciales de Boxoffice Pro, que calculaba una apertura entre US$45 millones y US$55 millones. También se encuentra lejos de los US$125 millones con los que ‘Superman’ abrió en 2025. La comparación es inevitable porque ambas forman parte del nuevo DCU de James Gunn y Peter Safran, aunque los personajes no tienen el mismo peso histórico en salas.

‘Supergirl’ tiene a Milly Alcock como Kara Zor-El y cuenta con Jason Momoa como Lobo. La película llega después de semanas de conversación por su tono más áspero, sus cambios al origen de Kara y un final que ya dividió opiniones entre espectadores.

Un fin de semana marcado por Pixar y DC

El contraste entre ambas películas deja un panorama claro para Hollywood. ‘Toy Story 5’ mantiene el dominio de Pixar en la conversación familiar y avanza hacia cifras que la consolidan como uno de los mayores éxitos animados del año. ‘Supergirl’, en cambio, inicia su recorrido con una taquilla más moderada, pero todavía con margen para depender de su permanencia en salas y del mercado internacional.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: DC Studios)

La posición de segundo puesto le permite al filme de DC evitar una caída mayor frente a otros estrenos, pero también marca una prueba para el futuro inmediato del estudio. Después de ‘Superman’, el DCU necesitaba demostrar que podía sostener interés más allá de su héroe principal. El primer fin de semana de ‘Supergirl’ no pone punto final a la historia; apenas abre una etapa en la que el boca a boca será decisivo.‘Toy Story 5’ sigue al frente de la taquilla durante el fin de semana en que ‘Supergirl’ llegó a los cines como la nueva entrega del DCU.

La película de Pixar no solo conserva el primer lugar en Estados Unidos y Canadá, también alcanza un nuevo hito global al superar a ‘Hoppers’ y colocarse como una de las producciones animadas más fuertes de 2026. ‘Supergirl’, protagonizada por Milly Alcock, entra al mercado en segundo puesto, con una apertura estimada por debajo de ‘Superman’, pero suficiente para liderar entre los estrenos nuevos.

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