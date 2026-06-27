‘Supergirl’ debuta con una calificación de audiencia inédita frente al historial del DCEU

‘Supergirl‘, la película protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El, y segunda entrega cinematográfica del nuevo DCU después de ‘Superman‘, recibió una calificación inédita, pues se ubica por debajo de las calificaciones registradas por las películas del DCEU, el universo de DC anterior que fue cancelado con la llegada de James Gunn. También llega en medio de una recepción donde varios espectadores han destacado el trabajo de Alcock como uno de los puntos más sólidos del filme.

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¿Qué calificación recibió ‘Supergirl’ en CinemaScore?

De acuerdo con ComicBook, ‘Supergirl’ obtuvo una calificación B- en CinemaScore, sistema que recoge opiniones de espectadores durante la noche de estreno en mercados seleccionados. Aunque una B- es una evaluación aceptable en términos generales, dentro del historial de adaptaciones recientes de DC se trata de una cifra poco habitual.

‘Supergirl’ (imagen: DC Studios)

La fuente señala que todas las películas del DCEU recibieron una calificación B o superior. Entre los ejemplos mencionados están ‘Wonder Woman‘ y ‘Shazam!‘, ambas con A; ‘Man of Steel‘ y ‘Aquaman‘, con A-; así como títulos como ‘The Suicide Squad’, ‘Black Adam‘, ‘Blue Beetle’ y ‘Wonder Woman 1984‘, con B+. Producciones más discutidas como ‘Batman v Superman: Dawn of Justice‘, ‘The Flash‘ y ‘Aquaman and the Lost Kingdom‘ registraron B.

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El único título de DC citado por debajo de ‘Supergirl’ es ‘Joker: Folie à Deux‘, que obtuvo D. La comparación también debe matizarse al ubicar la recepción inicial de la película dentro de un panorama más amplio, sin reducir su desempeño a una sola medición.

Una recepción con distintos indicadores

El caso de ‘Supergirl’ muestra que las mediciones de audiencia no siempre apuntan en la misma dirección. ComicBook señala que la película también registró una calificación de audiencia más favorable en otra plataforma de reseñas, lo que sugiere una respuesta menos uniforme entre los espectadores.

La diferencia puede explicarse por la forma en que se recopilan los datos. CinemaScore consulta a asistentes durante la noche de estreno y en mercados específicos, mientras que otras plataformas permiten la participación de una muestra más amplia de usuarios. Por eso, una calificación no necesariamente reemplaza a la otra; ambas ofrecen lecturas parciales sobre cómo se está recibiendo la película.

La conversación alrededor de ‘Supergirl’ también se ha concentrado en decisiones narrativas concretas. Su tono más áspero, los cambios al origen de Kara Zor-El y su final han generado opiniones distintas. Para algunos espectadores, esos elementos le dan identidad propia dentro del nuevo DCU; para otros, la alejan de ciertas expectativas asociadas con el personaje.

Milly Alcock se mantiene como punto de consenso

Más allá de las diferencias sobre la película, la interpretación de Milly Alcock ha sido mencionada como uno de los aspectos mejor recibidos. ComicBook apunta que, incluso entre quienes tienen reservas sobre el filme, existe reconocimiento hacia su trabajo como Kara Zor-El.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Warner Bros.)

Ese punto es importante para el futuro del DCU. La actriz está contemplada para regresar como Supergirl en ‘Man of Tomorrow’, la próxima entrega de la franquicia de Superman. Su debut, por tanto, no se limita a esta película, sino que forma parte de una construcción más amplia para el universo de James Gunn y Peter Safran.

La calificación B- de CinemaScore agrega un nuevo elemento a la conversación sobre ‘Supergirl’, pero no la cierra. El recorrido de la película dependerá ahora de su permanencia en salas, de la respuesta internacional y del lugar que Kara ocupe en las próximas historias del DCU.

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