‘La Casa del Dragón’: ¿Quién es Nettles, el personaje omitido en la temporada 3 que reaviva las críticas de George R.R. Martin?

El showrunner explicó que la serie decidió trasladar esa historia a Rhaena porque se trata de una historia familiar

A pesar de su éxito, ‘La Casa del Dragón’ ha vuelto a chocar con los lectores de ‘Fuego y sangre’ después del estreno de su tercera temporada. El episodio mostró a Rhaena Targaryen domando a Sheepstealer, el dragón salvaje que en el libro está ligado a Nettles, una de las figuras más particulares de la Danza de los Dragones. La decisión parece confirmar que HBO trasladó parte de ese arco a Rhaena, un cambio que ha reavivado las críticas previas de George R.R. Martin hacia la adaptación.

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¿Quién es Nettles en ‘Fuego y sangre’?

En ‘Fuego y sangre’, Nettles aparece como una de las dragonseeds, personas convocadas durante la guerra civil Targaryen para intentar reclamar dragones y reforzar el bando de Rhaenyra. A diferencia de otros jinetes, Nettles no pertenece a una casa noble destacada y su ascendencia queda deliberadamente incierta. Esa ambigüedad es parte central de su importancia, porque cuestiona la idea de que solo la sangre valyria permite establecer un vínculo con un dragón.

Sheepstealer en ‘La casa del dragón’ (imagen: HBO)

Su relación con Sheepstealer también es distinta. Nettles no domina al dragón por una demostración inmediata de linaje o autoridad, sino a través de paciencia y constancia. En el libro, se gana su confianza llevándole ovejas recién sacrificadas hasta que la criatura termina aceptándola. Ese detalle la convierte en una figura incómoda dentro de la mitología Targaryen: su historia sugiere que inteligencia, observación y persistencia pueden importar tanto como la sangre.

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Por eso su ausencia en ‘La Casa del Dragón’ no equivale solo a quitar a una jinete más. Nettles representa una grieta en el discurso de superioridad Targaryen, y su vínculo con Sheepstealer abría una pregunta que la serie parece haber desplazado al arco de Rhaena.

Ryan Condal explica por qué el arco pasó a Rhaena

En entrevista con IGN (vía Winter Is Coming), Ryan Condal explicó que la decisión de entregar la historia de Sheepstealer a Rhaena nació de la intención de mantener el conflicto dentro del núcleo familiar Targaryen. El showrunner señaló que la serie ya había construido desde la primera temporada el deseo de Rhaena por tener un dragón, por lo que su unión con Sheepstealer podía sentirse como la culminación de un arco preparado desde antes.

“Nos pareció que, dado que esta historia se narra desde perspectivas concretas, resultaba más apropiado —al tratarse de una historia familiar— involucrar a uno de los miembros de la familia en la trama. Además, como desde la primera temporada se había presentado a Rhaena como la integrante de la familia que carece de dragón (siendo su identidad prácticamente la de la joven Targaryen sin dragón), sentíamos que era un personaje para el que habíamos preparado el terreno durante mucho tiempo; por ello, resultaría muy gratificante para la audiencia televisiva (incluso para quienes no conocían el libro) ver a ese personaje reclamar un dragón y, posteriormente, afrontar las consecuencias de ver cumplido su deseo de una manera muy propia de ‘Game of Thrones’ y del estilo de Westeros.”

Condal también adelantó que la decisión tendrá un costo para Rhaena. De acuerdo con el showrunner, su sueño de montar un dragón se convierte en una experiencia mucho más amarga: “It’s a very monkey’s paw kind of moment for Rhaena. She gets her great wish and it becomes her greatest nightmare.”

El cambio reaviva las críticas de George R.R. Martin

La polémica crece porque George R.R. Martin ha sido cada vez más crítico con la dirección de la adaptación. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el autor describió su relación con Condal en términos muy duros: “Es peor que accidentado. Es pésimo.”

Nettles y Sheepstealer (ilustración de Ertaç Altınöz)

Martin también explicó que, durante la segunda temporada, sintió que sus observaciones dejaron de ser tomadas en cuenta:

“Cuando llegamos a la segunda temporada, básicamente, él dejó de escucharme. Yo le daba indicaciones y no pasaba nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía; otras, me decía: «Ah, vale, sí, ya lo pensaré». La situación fue empeorando y yo empecé a molestarme cada vez más.”

En ‘Fuego y sangre’, Sheepstealer no aparece como un dragón que se haya desplazado libremente hasta el Valle. Su historia está ligada a Rocadragón, donde Nettles se gana su confianza llevándole ovejas de forma constante. Por eso las palabras de George R.R. Martin sobre el comportamiento de los dragones volvieron a discutirse entre lectores (vía FandomWire): “Mis dragones son criaturas del cielo. Vuelan y pueden cruzar montañas y llanuras, recorrer cientos de millas… pero no lo hacen, a menos que sus jinetes los lleven allí. No son nómadas.”

Según esa lógica, un dragón salvaje puede volar grandes distancias, pero no suele abandonar su territorio sin una razón clara ni sin un jinete que lo conduzca. En la serie, en cambio, Sheepstealer aparece en el Valle justo dentro del arco de Rhaena.

La ausencia de Nettles puede cambiar el arco de Daemon y Rhaenyra

El problema de fondo no termina en Sheepstealer. En ‘Fuego y sangre’, Nettles desarrolla una relación muy cercana con Daemon Targaryen. Martin nunca cierra del todo la naturaleza de ese vínculo: puede leerse como romance, mentoría, afecto paternal o una mezcla más ambigua. Esa incertidumbre tiene consecuencias importantes para Rhaenyra.

Phoebe Campbell como Rhaena en ‘La casa del dragón’ temporada 3 (imagen: HBO)

Conforme avanza la Danza de los Dragones, Rhaenyra queda marcada por la pérdida, la desconfianza y la paranoia. Los rumores sobre Daemon y Nettles alimentan su deterioro emocional hasta llevarla a ordenar la ejecución de la joven jinete. Daemon, en lugar de obedecer, advierte a Nettles y la ayuda a escapar, una decisión que fractura su lealtad a la reina.

Si Rhaena ocupa el lugar de Nettles como jinete de Sheepstealer, la serie deberá encontrar otra forma de representar esa ruptura. Rhaena es hija de Daemon, así que no puede generar el mismo tipo de sospecha ni la misma tensión ambigua. Por eso la omisión preocupa a parte del público lector: no solo cambia quién monta a Sheepstealer, también altera una pieza clave en el descenso de Rhaenyra y en los últimos movimientos de Daemon dentro de la guerra.

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