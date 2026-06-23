Actor de ‘La Casa del Dragón’ explica por qué estaba preparado para la muerte de su personaje en la temporada 3

‘La Casa del Dragón’ inició su tercera temporada con una de las secuencias más esperadas por los lectores de George R.R. Martin: la Batalla del Gaznate. El estreno marcó un punto de quiebre para la guerra civil Targaryen y dejó una baja importante para el futuro de la historia. Uno de los integrantes del elenco habló sobre cómo vivió ese momento y explicó por qué ya estaba preparado para despedirse de su personaje en la serie de HBO. ¡SPOILERS A CONTINUACIÓN!

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Esa muerte al inici de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ y lo que opina el actor

En entrevista con CinemaBlend, Harry Collett habló sobre la muerte de Jacaerys Velaryon en el estreno de la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’. La Batalla del Gaznate terminó con la muerte de Jace y de su dragón Vermax, un momento que puede haber tomado por sorpresa a quienes no han leído ‘Fuego y sangre’, pero que el actor conocía desde mucho antes.

Escena del tráiler de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: HBO)

Collett explicó que el equipo le había anticipado el destino de su personaje desde la primera temporada, por lo que tuvo tiempo para asimilarlo. “Me contaron lo que iba a pasar en la primera temporada, así que me he estado preparando para esto. Y es como, siempre estaré agradecido por haber estado en este programa desde el principio. Pero sí, al final lo he pasado de maravilla, y gracias a ello puedo viajar por el mundo.”

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La reacción del actor no fue de molestia ni de frustración. Al contrario, habló de su paso por la serie con gratitud y destacó que formar parte del universo de ‘Game of Thrones’ le permitió viajar y vivir una experiencia profesional importante. Su salida, aunque emocional, no llegó como una noticia inesperada.

Su último día en el set fue interpretando a Jace muerto

Collett también contó un detalle particular sobre la forma en que filmó sus últimas escenas. Según explicó, primero grabó el material relacionado con la batalla, después se fue a trabajar en una película y más tarde regresó al set de ‘La Casa del Dragón’ para completar las escenas posteriores a la muerte de Jace.

“Filmé todas las escenas de batalla antes y luego dejé ‘La Casa del Dragón’, fui a rodar una película, regresé y luego básicamente interpreté todas las partes de muerto. Y mi último día en el set fue yo muerto. Así que sí. Así que probablemente impactó bastante.”

Ese orden de rodaje hizo que su despedida tuviera un peso distinto. No cerró su paso por la serie con una escena de acción ni con un momento de diálogo, sino con la imagen final de su personaje después de la batalla. Para un actor que llevaba años construyendo a Jace, ese último día terminó conectado directamente con la tragedia de la historia.

Un final que el actor considera digno para Jacaerys

Aunque la muerte de Jace representa un golpe importante para Rhaenyra y para el bando de los Negros, Collett se mostró satisfecho con la forma en que la serie trató el momento. El actor valoró que la salida del personaje tuviera impacto y no quedara reducida a un detalle rápido dentro de la guerra.

Harry Collett como Jacaerys Velaryon en ‘La casa del dragón’ (Fotografia: Ollie Upton/HBO)

“Pero sí, qué gran manera de terminar. Y me alegra que no se haya, ya sabes, pasado por alto. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo, es un episodio realmente impactante. Así que se ha hecho de forma increíble, así que sí. Estoy muy, muy feliz.”

La muerte de Jacaerys y Vermax confirma que la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ no dará pausas largas antes de cobrar sus primeras víctimas importantes. La serie ya había sido descrita por su equipo como una etapa de guerra total, y el estreno cumplió esa promesa con una pérdida que cambiará el equilibrio emocional y político de los próximos episodios.

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