Showrunner de ‘La Casa del Dragón’ explica por qué eliminó a dos personajes clave de la Batalla del Gaznate

‘La Casa del Dragón’ abrió su tercera temporada con la Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más importantes de la Danza de los Dragones. Sin embargo, el episodio también llamó la atención por un cambio importante frente a Fuego y sangre, el libro de George R.R. Martin en el que se basa la serie. Dos hijos de Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen no aparecieron en una subtrama clave del combate, y Ryan Condal explicó por qué la producción decidió modificar esa parte de la historia.

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¿Por qué Aegon III y Viserys II no aparecieron en la Batalla del Gaznate?

En Fuego y sangre, Aegon III y Viserys II, los hijos menores de Rhaenyra y Daemon, son enviados rumbo a Pentos para protegerlos de la guerra. Durante ese viaje, su barco es interceptado por la flota de la Triarquía en medio de la Batalla del Gaznate. Esa parte añade una dimensión más personal al conflicto, porque la batalla no solo involucra barcos, dragones y ejércitos, sino también el destino de dos príncipes Targaryen.

Escena de batalla de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: HBO)

En el estreno de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’, esa subtrama quedó fuera. Ryan Condal abordó el cambio en una entrevista con IGN. El showrunner explicó que la decisión tuvo que ver con la edad de los actores y con las dificultades prácticas de involucrarlos en secuencias complejas de drama y acción.

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“Los niños que teníamos para Aegon y Viserys […] simplemente no tienen la edad suficiente para involucrarlos en secuencias dramáticas complejas, en escenas de acción complejas. No es seguro, no es práctico. Así que fue algo de lo que tuvimos que prescindir bastante pronto en el proceso.”

Un cambio que altera el peso emocional de la batalla

La ausencia de Aegon III y Viserys II cambia el contexto de la Batalla del Gaznate dentro de la serie. En el libro, Aegon logra escapar en su joven dragón para alertar al bando de Rhaenyra, mientras Viserys queda atrás. Esa situación convierte el enfrentamiento en algo más que una operación militar contra la Triarquía: también lo vuelve una tragedia familiar inmediata para los Negros.

En la adaptación de HBO, la batalla conserva su escala naval y su violencia, pero pierde esa capa específica del material original. La serie concentra el golpe emocional en otros elementos del episodio, especialmente en las consecuencias directas para Rhaenyra y su causa. Aun así, la omisión de los dos príncipes puede generar discusión entre los lectores, sobre todo porque ambos tienen un papel relevante en la historia posterior de los Targaryen.

El cambio también se suma a otros ajustes que ‘La Casa del Dragón’ ha hecho frente a Fuego y sangre, una decisión inevitable en cualquier adaptación, pero especialmente delicada en una saga donde pequeñas modificaciones pueden alterar el sentido de eventos futuros.

Ryan Condal asegura que los personajes no fueron olvidados

Condal aclaró que la ausencia de Aegon III y Viserys II en esta parte de la Batalla del Gaznate no significa que la serie haya descartado a los personajes. El showrunner reconoció su importancia dentro de la línea sucesoria de Rhaenyra y Daemon, así como el lugar que ocupan en la historia de Westeros.

Abigail Thorn como Sharako Lohar en la Batalla de la Garganta en la tercera temporada de ‘La casa del dragon’ (imagen: EW)

“No es que esos personajes hayan quedado fuera de la serie ni nada por el estilo. Todos sabemos lo importante que es su papel como hijos de Rhaenyra con Daemon [Matt Smith] y herederos de su linaje, y su lugar en la historia. Así que no nos hemos olvidado de nada de eso. Simplemente requiere cambios y adaptaciones para que sea seguro y práctico cuando vayamos a contar una historia con esos chicos, para poder hacerlo de una manera que realmente podamos.”

Con esa explicación, ‘La Casa del Dragón’ deja claro que no ha borrado a Aegon III ni a Viserys II, sino que aplazó o modificó la forma en que abordará su participación. La decisión responde, según Condal, a límites de seguridad y producción, aunque también confirma que la serie seguirá tomando decisiones propias al adaptar la guerra civil Targaryen.

Con información de Slash Film.

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