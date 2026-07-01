Milly Alcock comparte nuevos detalles de su regreso como Supergirl en ‘Man of Tomorrow’: ‘Es una historia diferente’

Hace tiempo que Milly Alcock dejó de considerarse una visita relámpago o una promesa guardada para después en DC Studios. Tras su debut como Kara Zor-El, la actriz australiana por fin habla con más confianza sobre su siguiente paso en Man of Tomorrow, la película que volverá a juntar a los dos kryptonianos de James Gunn.

La actriz de 25 años, recordada por La Casa del Dragón antes de ponerse la capa roja de Kara, llega a esa nueva era en un momento algo raro. Su personaje parece tener un lugar importante en los planes de DC Studios, aunque Supergirl no haya tenido el recibimiento comercial que el estudio habría deseado. Aun así, Gunn y Peter Safran no pierden su fe en ella.

¿Qué dijo Milly Alcock sobre su trabajo en Man of Tomorrow?

Alcock habló de su regreso durante su visita al podcast Happy, Sad, Confused, donde Josh Horowitz le preguntó por su participación en la nueva película de Superman. La actriz evitó revelar datos mayores de la trama, aunque sí dio una pista clara sobre el cambio de tono: “Es difícil cambiar de registro, y es un ambiente distinto al que tuvimos en Supergirl. Es una historia diferente”.

Milly Alcock y David Corenswet en Supergirl (Foto: DC)

La actriz también habló con cariño del elenco que ha encontrado en el rodaje de esta nueva película, ahora miso en desarrollo. “Todo el reparto con el que he podido trabajar ha sido muy abierto y realmente encantador. Nicholas Hoult y David Corenswet. Amo a Nicholas”, contó, al referirse al actor que interpreta a Lex Luthor y al Superman del nuevo DCU.

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Alcock elogió a Alan Tudyk, quien interpreta al robot Gary: “Es muy gracioso”, dijo sobre él. Luego mencionó a Lars Eidinger, elegido como Brainiac, antes de irse por la tanjente para evitar cualquier atisbo de spoilers: “Estoy emocionada. Estoy emocionada de seguir haciéndolo. No voy a contarles cosas”.

¿De qué tratará Man of Tomorrow y cuándo se estrena?

Man of Tomorrow tiene estreno programado para el 9 de julio de 2027 en y forma parte del Capítulo Uno del DCU, titulado Gods and Monsters. James Gunn dirige y escribe la película, que funcionará como continuación del camino iniciado por Superman el año pasado, aunque el propio proyecto sugiere un conflicto muy distinto: Lex Luthor y Clark Kent tendrían que unir fuerzas ante la amenaza de Brainiac.

David Corenswet vuelve como Clark Kent, Nicholas Hoult regresa como Lex Luthor y Milly Alcock participa nuevamente como Kara Zor-El. También veremos a Isabela Merced, Nathan Fillion, Rachel Brosnahan, Adria Arjona, Skyler Gisondo, Frank Grillo y María Gabriela de Faría. Será un elenco muy nutrido.

Milly Alcock y David Corenswet (Foto: Getty)

Brainiac queda en manos de Lars Eidinger, actor alemán que llega a DC como uno de los villanos más esperados por los fans de Superman. James Gunn confirmó su elección tras una búsqueda internacional, y el personaje tendrá así su primer tratamiento cinematográfico, después de décadas de presencia en cómics y otros formatos.

La complicada recepción de Supergirl

Supergirl llegó a cines este 26 de junio con Craig Gillespie en la dirección y Ana Nogueira en el guion. La película presentó a Kara Zor-El como una heroína menos pulida que Superman, con heridas todavía abiertas y una relación difícil con la idea de salvar a otros.

En cuanto a la taquilla, Box Office Mojo registra 40 millones de dólares en Estados Unidos, 27.7 millones en mercados internacionales y 67.7 millones a nivel mundial. The Numbers ubica su presupuesto de producción en 170 millones, lo que volvió más cimplicado el resultado financiero del estreno.

Peter Safran, codirector de DC Studios, reconoció el panorama difícil pero sus metas no decaen: “Aunque Supergirl no cumplió nuestras expectativas de taquilla, es solo un componente de una estrategia más amplia y a largo plazo en DC Studios en la que seguimos confiando”, dijo para The New York Times.

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