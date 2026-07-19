Tom Cruise, Matt Damon y todas las estrellas de Hollywood que asistieron a la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina convirtió el New York New Jersey Stadium, además de cancha, en alfombra roja y punto de encuentro para figuras de cine, música, deporte, moda, internet y política. El duelo reunió a una audiencia internacional y a una lista de invitados poco común incluso para el evento deportivo más visto del planeta.

Hollywood ocupó buena parte de las gradas, con actores que llegaron como fans y estrellas que participaron en el espectáculo previo. La final, jugada en East Rutherford, Nueva Jersey, fue presentada por la FIFA como el cierre de una edición nunca antes vista, con 48 selecciones y 16 ciudades sede en tres países.

¿Qué estrellas de Hollywood estuvieron presentes en la final del Mundial 2026, España vs. Argentina?

Tom Cruise fue una de las presencias más aclamadas del evento, no sólo por asistir al estadio, también por participar antes del arranque del partido. El actor apareció en la ceremonia previa de la final, algo que la propia FIFA había anunciado días antes al incluirlo entre las figuras invitadas para el espectáculo de clausura.

Matt Damon, estrella de La Odisea, también estuvo presente junto a su esposa, Luciana Barroso, nacida en Argentina. La pareja asistió a la FIFA Gold Carpet antes del encuentro, y Luciana demostró su apoyo a la selección argentina con los colores del equipo, mientras Damon optó por un atuendo más discreto.

Tom Cruise en la final del Mundial 2026 ()

La final también reunió a Timothée Chalamet y Kylie Jenner, captados juntos durante el partido. Anya Taylor-Joy asistió junto a su esposo, el músico Malcolm McRae; la actriz tiene raíces argentinas y vivió parte de su infancia en Buenos Aires. También asistieron Julia Garner, Javier Bardem, Richard Gere, Jessica Alba, Danny Ramirez, Jon Hamm, Norman Reedus, Finn Cole, Sarah Jessica Parker, Jason Sudeikis y Matthew Broderick.

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Chalamet no fue únicamente un espectador famoso, pues entregó el balón oficial antes del inicio del partido entre España y Argentina, una función ceremonial dentro del protocolo previo al duelo y no sólo en la zona de invitados.

La intervención de Tom Cruise

Cruise tuvo el momento más cinematográfico antes del partido, cuando ofreció un mensaje de apertura con tono épico: “Mientras nos reunimos para un último capítulo, celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos los unos a los otros. Esto es futbol. Es unidad. Esto es grandeza”.

FIFA había anunciado oficialmente que Cruise formaría parte de la ceremonia de clausura junto Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams, además de la participación musical de Post Malone.

Otras celebridades que también asistieron

Matt Damon y Luciana Barroso en la final del Mundial 2026 (Foto: People)

David y Victoria Beckham asistieron con parte de su familia; Beyoncé y Jay-Z fueron captados en las gradas; MrBeast llegó con Thea Booysen; Winnie Harlow, Gayle King, Tom Brady, Odell Beckham Jr., James Harden y Carlos Alcaraz también aparecieron entre los invitados del estadio.

El apartado musical fue enorme, con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS como estrellas del primer show de medio tiempo en una final del Mundial, curado por Chris Martin, de Coldplay, en apoyo al FIFA Global Citizen Education Fund. Este espectáculo también incluyó a Burna Boy, Ted Lasso y personajes de The Muppets. Shakira y Burna Boy interpretaron parte de “Dai Dai”, canción oficial del torneo que sonó antes de los 104 partidos.

El evento también tuvo la presencia de Donald Trump, quien asistió junto a Melania; ambos llegaron en helicóptero al estadio junto a Gianni Infantino antes de la final. Fueron recibidos entre aplausos y abucheos por el público.

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