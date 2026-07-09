Timothée Chalamet revela lo difícil que fue despedirse de ‘Dune’: ‘Sentí que perdía una parte de mí’

El actor recordó que fue elegido para el papel en 2018 y que ha vivido casi una década ligado a 'Dune'

Timothée Chalamet habló sobre el peso emocional de cerrar su etapa como Paul Atreides en ‘Dune: Part Three’, la tercera película de la saga dirigida por Denis Villeneuve. Durante el evento global IMAX realizado el 8 de julio en Los Ángeles, donde se presentó el nuevo tráiler de la cinta, el actor apareció por sorpresa junto al cineasta y la moderadora Brittany Broski. La conversación dejó ver que el final de la trilogía no sólo representa el cierre de una historia de ciencia ficción, sino también el término de un proceso que acompañó a Chalamet durante casi una década.

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¿Por qué fue tan difícil para Timothée Chalamet despedirse de ‘Dune’?

De acuerdo con People, Timothée Chalamet recordó que fue elegido como Paul Atreides en 2018, antes del estreno de ‘Dune’ en 2021. Desde entonces, el actor ha estado vinculado a una de las franquicias más ambiciosas de la ciencia ficción reciente, bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Timothée Chalamet en ‘Dune: Part III’ (imagen: Warner Bros.)

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Chalamet describió ‘Dune: Part Three’ como “la más emotiva a nivel personal” dentro de la trilogía. Aunque no pudo elegir una escena favorita de filmación, explicó que la experiencia completa tuvo un sentido de cierre muy marcado para él.

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“Llevo tanto tiempo viviendo con esto,” dijo el actor. “Me siento muy orgulloso de vivir con ello. Estoy muy orgulloso de trabajar con Denis y con esta familia. Por eso sentí que había un carácter definitivo en la experiencia que me provocaba cierta nostalgia, incluso en aquel momento, a pesar de que tenía 29 años cuando rodamos esto.”

Luego añadió una de las frases más personales de la charla: “Todavía sentí que perdía una parte de mí al dejarlo ir.”

La tercera película adaptará ‘Dune Messiah’

‘Dune: Part Three’ retomará la historia después de los acontecimientos de ‘Dune: Part Two’, estrenada en 2024. La nueva entrega seguirá a Paul Atreides en una etapa marcada por su creciente poder en Arrakis y por las consecuencias políticas de su ascenso. A diferencia de las dos primeras películas, basadas en la novela original ‘Dune’ de Frank Herbert, esta conclusión tomará como base ‘Dune Messiah’, publicada en 1969.

El elenco incluye a Zendaya, Javier Bardem, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson. Para Chalamet, despedirse de ese grupo también fue parte del golpe emocional de la filmación.

El actor dijo que se sintió “Me invade la melancolía al despedirme de esta familia increíble, de este equipo increíble», y añadió: «No podía creer lo rápido que pasó la experiencia.”

La frase resume el contraste entre la escala de la franquicia y la percepción íntima del actor. Para el público, ‘Dune’ ha sido una saga construida a lo largo de varios estrenos, eventos y campañas. Para Chalamet, fue un periodo formativo que comenzó cuando todavía estaba consolidando su lugar como uno de los actores más reconocidos de su generación.

Denis Villeneuve elogió la evolución de Chalamet

Denis Villeneuve también destacó el trabajo de Timothée Chalamet en esta tercera entrega y subrayó la evolución que ha tenido su interpretación a lo largo de la trilogía. Para el director, el arco de Paul Atreides pasó de la mirada de un joven que descubre Arrakis, a la madurez de alguien que asume un destino cada vez más pesado, hasta llegar a una versión más compleja del personaje en ‘Dune: Part Three’.

Timothée Chalamet (Fotografía: Cass Bird)

Chalamet, por su parte, habló del compromiso con el que el equipo abordó las ideas más extrañas y ambiciosas de la película. Aunque la historia trabaja con conceptos difíciles y poco convencionales, explicó que nunca se trataron desde la burla ni desde la distancia irónica. Según el actor, todos asumieron el material con seriedad, como parte esencial del universo creado por Frank Herbert.

Esa forma de trabajar, señaló Chalamet, estuvo presente desde la primera película y se mantuvo durante toda la saga. El actor atribuyó esa coherencia creativa a Denis Villeneuve, cuya dirección marcó el tono solemne, cuidadoso y comprometido de las tres entregas.

Al final de la conversación, tanto Villeneuve como Chalamet reflexionaron sobre lo que le dirían a sus versiones del pasado antes de iniciar este largo recorrido cinematográfico. El director respondió con humor y apuntó a la exigencia física del proyecto, mientras que Chalamet se inclinó por una reflexión más nostálgica: le habría gustado vivir la experiencia con mayor conciencia de lo poco común que era formar parte de una producción de ese nivel artístico.

Con ‘Dune: Part Three’, la etapa de Chalamet como Paul Atreides se acerca a su cierre. Para el actor, no se trata sólo de terminar una trilogía: es despedirse de un personaje, de un equipo y de una experiencia que marcó casi diez años de su carrera.

Con información de People.

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