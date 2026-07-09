Timothée Chalamet compara ‘Dune’ con ‘El Señor de los Anillos’: ‘No recuerdo la última vez que alguien sacó tres películas consecutivas’

Timothée Chalamet apareció en el evento global IMAX de Duna: Parte 3 e hizo de la presentación del nuevo avance un gesto de agradecimiento a Denis Villeneuve. El actor habló de la rapidez con que el director levantó una trilogía de ciencia ficción monumental y la comparó con una de las gestas más recordadas del cine fantástico en tiempos recientes.

Duna: Parte 3 cerrará la historia de Paul Atreides con una película inspirada en El mesías de Dune, el segundo libro de Frank Herbert. Tras el éxito crítico y comercial de las dos primeras entregas, Villeneuve prepara una despedida que, de acuerdo con Chalamet, tendrá algo diferente en comparación con sus predecesoras.

Timothée Chalamet comparó Dune con El Señor de los Anillos

Durante el evento global IMAX de Duna: Parte 3, Chalamet elogió a Villeneuve por no dejar que perdiera su ritmo entre una película y otra. Variety rescató un fragmento de la intervención, cuando el actor de 30 años dijo: “Pudo haberse tomado años entre estos proyectos. En cambio, se abrochó el cinturón y lo hicimos de inmediato”.

Timothée Chalamet y Denis Villeneuve en el set de Dune 3 (Foto: X)

Inmediatamente mencionó a esa otra enorme trilogía que hizo historia en el séptimo arte: “Soy un gran fan de la trilogía de El Señor de los Anillos y no puedo imaginar la última vez que alguien sacó tres cosas tan consecutivamente. Estoy muy agradecido con Denis. En Denis confiamos”, añadió Chalamet, visiblemente emocionado ante el público conectado desde distintas ciudades.

No te pierdas: ‘Dune 3’: Qué pasará en la nueva secuela de Denis Villeneuve y por qué Timothée Chalamet luce tan diferente como Paul Atreides

Chalamet también describió a Duna: Parte 3 como “una película diferente”, con “su propia energía”. Villeneuve, por su parte, habló de un ritmo nuevo y de zonas de Arrakis que no se habían explorado con la misma fuerza en las dos entregas previas.

¿De qué tratará Dune 3?

Dune: Parte 3 adapta El mesías de Dune, novela publicada por Frank Herbert en 1969. La historia continúa después del ascenso de Paul Atreides al poder, cuando su figura mesiánica está atrapada en las consecuencias políticas y religiosas que él mismo ayudó a liberar, muy lejos de la promesa esperanzadora que fue al principio.

El nuevo tráiler, liberado el día de hoy, muestra a Paul pidiendo perdón y enfrentando el peso de sus decisiones en Arrakis. Chani, interpretada por Zendaya, se ve devastada junto a él. La princesa Irulan, interpretada por Florence Pugh, también tendrá un rol fundamental en los nuevos acontecimientos.

El avance también reveló el regreso de Jason Momoa como Duncan Idaho, ahora con una maniobra que parece traer paz y engaño. Robert Pattinson se une como Scytale, otro personaje central dentro de las conspiraciones que rodean a Paul, y la historia introduce a los hijos del emperador, Leto II y Ghanima.

Timothée Chalamet como Paul Atreides en Dune 3 (Foto: X)

Producción y elenco

Duna: Parte 3 está dirigida por Denis Villeneuve, quien escribe el guion junto con Brian K. Vaughan. El reparto reúne a Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa y Robert Pattinson. También aparecen Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke como los hijos de Paul y Chani.

Taylor-Joy apareció brevemente como Alia Atreides en Duna: Parte 2, en una visión que nos adelantó su lugar dentro de la mitología familiar de Paul. En Duna: Parte 3, el personaje adquiere mayor importancia porque Alia no es una heredera común ni un personaje que debamos perder de vista. La realidad es que nació atravesada por memorias ancestrales y por una conciencia que la vuelve peligrosa, tanto para los otros como para sí misma.

En los libros, Alia es hermana de Paul e hija de Lady Jessica. Su existencia condensa varios de los temas más perturbadores de Herbert, tales como linaje, presciencia, religión y el poder sin control ni medida.

La película llegará a cines el 18 de diciembre.

Entérate: ‘Dune 3’: ¿Por qué Denis Villeneuve ya no quiere hacer más películas sobre la saga literaria?