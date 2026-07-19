Todos los récords de taquilla que la ‘La Odisea’ logró durante su primer fin de semana en cines

La Odisea llegó a cines con el tamaño de una epopeya y con números dignos de ese discurso. La nueva película de Christopher Nolan no sólo ganó el fin de semana en taquilla, también convirtió una adaptación de Homero, con clasificación R y casi tres horas de duración, en uno de los estrenos comerciales más fuertes del año.

Nolan vuelve a confirmar que vive un momento muy particular tras Oppenheimer, pues su nombre ya atrae incluso a públicos que quizá no irían de inmediato a ver una aventura mitológica, pero sí quieren presenciar una película diseñada para sala grande, en especial si fue filmada enteramente con cámaras IMAX.

¿Cuáles fueron los récords de La Odisea en su primer fin de semana?

La Odisea logró una recaudación de 124.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en los primeros días, cifra confirmada por Universal Pictures. Variety reportó que la película también sumó 139.6 millones en mercados internacionales, para un total mundial de 264.1 millones durante su primer fin de semana.

Matt Damon como Odiseo (Foto: IMDb)

Tamaño lanzamiento convirtió a La Odisea en el mayor debut global de Christopher Nolan, sin ajuste por inflación, claro. En Norteamérica es su tercer mejor estreno, sólo detrás de Batman: El caballero de la noche y El caballero de la noche asciende. En el ranking de 2026, la película quedó como el tercer debut más grande del año en Estados Unidos y Canadá, por debajo de Toy Story 5, con 159 millones, y Super Mario Galaxy: La Película, con 131 millones.

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El resultado también sorprende por su clasificación R, rasgo que limita el acceso de menores sin acompañamiento adulto. Según los datos compartidos por la cobertura de taquilla, La Odisea alcanzó el tercer mayor estreno global para una película con esa clasificación, señal de que la restricción no frenó el impulso de la marca Nolan.

IMAX fue parte central del fenómeno, pues la película recaudó 51.8 millones de dólares en este tipo de pantallas a nivel global (y no es que sean abundantes, aquí te decimos por qué), el segundo mejor debut histórico para un estreno en ese formato, sólo por debajo de Avengers: Endgame. Cabe mencionar que La Odisea es el primer largometraje filmado por completo con cámaras IMAX.

Las películas más taquilleras de Christopher Nolan

Antes de La Odisea, la cima comercial de Nolan estaba dominada por Batman. El caballero de la noche asciende recaudó 1.08 mil millones de dólares a nivel mundial, seguida por Batman: El caballero de la noche, que cruzó la barrera de los mil millones y cambió para siempre la relación entre cine de superhéroes y taquilla masiva.

Foto: IMDb

Oppenheimer, estrenada en 2023, terminó con 975 millones de dólares globales y siete premios Oscar, incluidos mejor película y mejor dirección. El origen también tiene un lugar alto en la carrera del director, con más de 830 millones de dólares a nivel mundial. Interestelar, Dunkerque y Tenet completan una filmografía de propuestas arriesgadas que aún así logran encontrar el camino hacia el éxito.

La Odisea todavía está lejos de esos totales finales, pero su estreno brillante la coloca en ruta de carrera larga y magnífica. Universal invirtió cerca de 250 millones de dólares en producción y alrededor de 125 millones en marketing global, por lo que la permanencia en salas lo será todo para convertir el impacto inicial en rentabilidad.

La película tiene, además, una ventana muy cómoda para trabajar. Recordemos que Spider-Man: Un Nuevo Día llegará el 31 de julio, así que La Odisea cuenta con casi dos semanas sin otro gigante del verano.

¿Nolan ya tiene planes para su siguiente película?

Durante una nueva entrevista con Today, el director dijo que el público tendrá que esperar al menos tres años para ver otra película suya, después del desgaste físico y creativo que representó La Odisea.

El cineasta explicó que esta producción lo llevó al límite. “Definitivamente llegué al límite de mi propia resistencia y de la resistencia de todos, creo”, dijo. También añadió que, tratándose de La Odisea, el rodaje tenía que sentirse difícil: “No estamos haciendo bien el trabajo de hacer una película de La Odisea si no parece difícil”.

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