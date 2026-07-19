‘La Odisea’: Christopher Nolan explica cómo Guillermo del Toro y Goya inspiraron su visión del Cíclope

Christopher Nolan reveló algunas de las principales influencias detrás de su interpretación del Cíclope en ‘La Odisea’, su adaptación cinematográfica del poema épico de Homero. Durante una entrevista con Kevin McCarthy, el director explicó que buscó alejarse de la representación convencional de una criatura simplemente feroz y encontró inspiración tanto en una de las imágenes más perturbadoras del pintor español Francisco de Goya como en la filosofía de Guillermo del Toro.

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¿Cómo influyó Goya en la visión del Cíclope de Christopher Nolan?

Nolan explicó que una de las primeras referencias visuales que utilizó para desarrollar al personaje fue ‘Saturno devorando a su hijo’, una de las Pinturas negras de Francisco de Goya. La obra presenta al dios Saturno consumiendo el cuerpo de uno de sus descendientes y se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles y perturbadoras del pintor español.

El cíclope en el tráiler de ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

“Una de las primeras cosas que le mostré fue una pintura de Goya, una de las ‘Pinturas negras’: ‘Saturno devorando a su hijo’, y es una imagen espantosa”, explicó el cineasta.

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Sin embargo, Nolan señaló que aquello que le resultaba más inquietante de la pintura no era solamente la violencia representada, sino la expresión del personaje. “Pero uno de los aspectos realmente espeluznantes, y de lo que hemos hablado mucho, es la expresión inexpresiva; no se trata de un monstruo, nadie se considera a sí mismo un monstruo”, añadió.

La ausencia de una emoción claramente identificable convirtió esa imagen en un punto de partida para construir una criatura que no actúa necesariamente desde una maldad consciente. El horror, desde esta perspectiva, surge de la indiferencia y de la incapacidad del monstruo para reconocer el daño que provoca.

El Cíclope no se considera un monstruo

Nolan profundizó en esta idea al explicar que una criatura puede resultar todavía más aterradora cuando, desde su propio punto de vista, sus acciones son completamente naturales. “Y lo que hace que esto sea tan aterrador es que, desde el punto de vista del monstruo, ellos no son monstruos”, señaló.

En el caso del Cíclope, los seres humanos no representarían enemigos importantes ni víctimas con algún valor particular, sino presencias insignificantes dentro de su mundo. “Somos irrelevantes para ellos, y eso es lo que realmente da miedo”, agregó Nolan.

Esta visión permite entender por qué el director no quiso reducir al personaje a una amenaza física. El Cíclope puede ser aterrador por su tamaño y fuerza, pero también por la distancia entre su percepción y la de quienes se encuentran frente a él. La criatura no necesita odiar a los humanos para destruirlos; basta con que no les conceda ninguna importancia.

¿Qué aprendió Nolan de Guillermo del Toro?

El director también reconoció la influencia de Guillermo del Toro, cineasta conocido por utilizar criaturas fantásticas como personajes con emociones, deseos y conflictos propios. Nolan describió al realizador mexicano como su amigo y aseguró que sus películas le han permitido comprender que un monstruo debe representar algo más que una amenaza.

‘Saturno devorando a su hijo’, pintura de Francisco de Goya (imagen: Wikipedia)

“Hemos sacado mucho provecho de las películas de mi amigo Guillermo del Toro”, afirmó. Después resumió una de las principales lecciones que ha tomado de su obra: “Una de las cosas que me ha enseñado en su película es que el monstruo nunca es solo un monstruo”.

A partir de estas referencias, Nolan construyó una interpretación del Cíclope marcada por la indiferencia, la falta de culpa y una lógica interna propia. Goya aportó la imagen de un horror inexpresivo, mientras que Del Toro influyó en la idea de que incluso la criatura más temible debe existir más allá de su función como obstáculo para los protagonistas.

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