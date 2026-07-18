‘La Odisea’ apunta al mejor debut en taquilla de una película live-action en 2026

‘La Odisea’, la nueva superproducción de Christopher Nolan, apunta a convertirse en el mayor estreno de una película live-action en 2026. La adaptación del poema épico de Homero superó las previsiones iniciales de Universal Pictures durante sus primeras horas en cartelera y se encamina a conseguir uno de los debuts más sólidos del año tanto en Norteamérica como a nivel global. El resultado también colocaría a la cinta protagonizada por Matt Damon entre los mejores estrenos de la carrera del director.

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¿Cuánto recaudaría ‘La Odisea’ en su primer fin de semana?

La película consiguió US$51.2 millones durante el viernes en 3,900 salas de Norteamérica, una cifra que incluye los US$17.6 millones obtenidos en las funciones de preestreno del jueves. Con estos resultados, las nuevas proyecciones señalan un debut doméstico superior a los US$120 millones, por encima de las estimaciones iniciales del estudio, que iban de aproximadamente US$85 millones a poco más de US$100 millones.

‘La Odisea’, de Christopher Nolan (imagen: Empire)

Si alcanza esa cifra, ‘La Odisea’ tendría el mejor estreno live-action de 2026, superando los US$97 millones con los que debutó ‘Michael’. En la clasificación general del año, únicamente quedaría detrás de las películas animadas ‘Toy Story 5’, que abrió con alrededor de US$159 millones, y ‘The Super Mario Galaxy Movie’, que consiguió cerca de US$131 millones.

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La producción también se encamina al mayor estreno del año para una película clasificación R, por encima de los US$81.4 millones obtenidos por ‘Backrooms’. Además, rompería el récord de Universal Pictures para una cinta con esa clasificación, que hasta ahora pertenecía a ‘Fifty Shades of Grey’ con US$85.1 millones.

Christopher Nolan podría imponer un nuevo récord mundial

El desempeño internacional también ha sido fuerte. ‘La Odisea’ apunta a recaudar US$137.3 millones en 73 mercados fuera de Norteamérica, para un total global estimado de US$257.8 millones durante su primer fin de semana.

Ese resultado convertiría a la película en el mayor estreno mundial de la carrera de Nolan, por encima de los US$249 millones conseguidos por ‘The Dark Knight Rises’ en 2012. En el mercado doméstico sería su tercer mejor debut, únicamente detrás de ‘The Dark Knight Rises’, con US$160 millones, y ‘The Dark Knight’, con US$158 millones.

También superaría ampliamente los US$82.4 millones con los que abrió ‘Oppenheimer’ en 2023. Aquella película terminó su recorrido con US$975 millones en todo el mundo y obtuvo siete premios Oscar, incluidos Mejor Película y el primer reconocimiento de Nolan como Mejor Director.

IMAX y las buenas críticas impulsan su estreno

‘La Odisea’ contó con un presupuesto de producción de aproximadamente US$250 millones. Forbes estimó que, tomando en cuenta un gasto de marketing cercano a los US$125 millones y el porcentaje que retienen las salas, la cinta podría necesitar entre US$625 millones y US$750 millones para alcanzar su punto de equilibrio.

Christopher Nolan en el set de ‘La Odisea’ (Fotografía: Melinda Sue Gordon – © Universal Studios)

El lanzamiento, sin embargo, está respaldado por una recepción favorable. El formato IMAX de 70 mm también ha sido uno de sus principales atractivos. ‘La Odisea’ es el primer largometraje filmado completamente con cámaras IMAX, y las funciones disponibles en este formato han registrado boletos agotados durante semanas.

Protagonizada por Matt Damon como Odiseo, la película sigue el regreso del héroe a Ítaca después de la Guerra de Troya. El reparto incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron.

Con información de The Hollywood Reporter.

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