Con ‘Toy Story 5’, la franquicia ya ha generado más dinero del que pagó Disney por Pixar, Marvel y Lucasfilm juntas

El informe destaca el peso de la mercancía, los parques temáticos, el streaming y la taquilla de la franquicia

La historia de ‘Toy Story’ comenzó en 1995 como una apuesta tecnológica que ayudó a consolidar a Pixar y terminó convertida en una de las propiedades más valiosas de Disney. Tres décadas después, la llegada de ‘Toy Story 5’ ha dado nuevo impulso a una franquicia que abarca películas, mercancía, parques temáticos, música y entretenimiento para el hogar.

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Un estudio encargado por la compañía analizó por primera vez el alcance económico de la saga y concluyó que Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes han producido un impacto que supera ampliamente los ingresos obtenidos únicamente en las salas de cine.

¿Cuánto dinero ha generado la franquicia ‘Toy Story’?

De acuerdo con un estudio elaborado por Steward Redqueen, firma independiente especializada en análisis de impacto, la franquicia ‘Toy Story’ ha generado US$51 mil millones en actividad económica desde su creación.

‘Toy Story 5’ (imagen: IMDb)

El estudio fue encargado por Disney y tomó en cuenta el gasto relacionado con las películas, la reproducción en plataformas, los productos de consumo, los parques, las experiencias y la música. También calculó los beneficios para proveedores, fabricantes, distribuidores, comercios y prestadores de servicios vinculados con la marca.

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La cifra contempla desde la venta de muñecos, ropa y videojuegos hasta el transporte, el turismo y los ingresos generados alrededor de las atracciones temáticas. Incluso incluye el gasto de las salas de cine en proveedores, como las empresas que venden alimentos y otros productos consumidos durante las funciones.

Casi US$25 mil millones del impacto total se produjeron en Estados Unidos. California y Florida aparecen entre los estados más beneficiados debido a la presencia de parques de Disney, junto con Texas, Nueva York e Illinois.

‘Toy Story’ recuperó más de lo que Disney gastó en tres grandes estudios

El impacto directo para Disney alcanzó US$16.2 mil millones, según los cálculos del estudio. Esta cantidad incluye la venta de mercancía, boletos de cine y rentas para entretenimiento en casa.

El dato resulta especialmente relevante porque Disney pagó aproximadamente US$15.4 mil millones para adquirir Pixar, Marvel y Lucasfilm en conjunto. Esto significa que los ingresos directos generados por ‘Toy Story’ ya superan el costo combinado de esas tres adquisiciones.

La quinta entrega también ha contribuido al crecimiento reciente de la marca. Según Variety, ‘Toy Story 5’ ha recaudado más de US$880 millones en la taquilla mundial desde su estreno en junio. Además, ‘Toy Story’ es la franquicia más reproducida dentro de Disney+.

“Esta es nuestra franquicia de animación número uno”, declaró Asad Ayaz, director de marca de Disney. El ejecutivo señaló que pocas sagas han mantenido durante tres décadas un nivel similar de aceptación entre el público y los críticos.

Los millennials concentran la mayor parte de su impacto

El estudio también analizó el peso generacional de la franquicia. Los millennials, que crecieron con la primera película y ahora llevan a sus propios hijos al cine, representan 74% del impacto económico de ‘Toy Story’. La Generación Z aporta 19%, mientras que la Generación Alpha concentra el 7% restante.

‘Toy Story 5’ (imagen: Empire)

“No creo que haya muchas otras franquicias que hayan sido tan bien acogidas por el público y la crítica a lo largo de tres décadas. Quienes eran niños cuando se estrenó la primera película ahora llevan a sus propios hijos a ver la nueva entrega de ‘Toy Story’”, explicó Ayaz.

El éxito de ‘Toy Story 5’ también ha reactivado las preguntas sobre una posible sexta película. Ayaz evitó confirmar nuevos proyectos, aunque expresó su deseo de que la saga continúe.

“Dejaré eso en manos del equipo de Pixar”, dijo. “Espero que haya más. Pero lo genial de Pixar es que esperan a tener una historia que valga la pena contar para hacer otra película.”

Por ahora, el estudio muestra que ‘Toy Story’ ha crecido mucho más allá de sus cinco largometrajes. La franquicia funciona como una maquinaria económica sostenida por varias generaciones de espectadores, productos derivados y experiencias que continúan expandiendo su alcance.

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