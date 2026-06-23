Disney intentó comprar James Bond y Twitter, revela Bob Iger, ex CEO de la compañía

El ejecutivo contó que la empresa armó una lista de objetivos estratégicos después de adquirir Pixar en 2006

Bob Iger, ex CEO de Disney, reveló que la compañía intentó comprar la franquicia de ‘James Bond’, estuvo cerca de adquirir Twitter (ahora X) y llegó a sostener conversaciones con Apple sobre una posible fusión. Las declaraciones forman parte de una entrevista de salida con Financial Times, en la que el ejecutivo repasó algunas de las decisiones corporativas más ambiciosas de su gestión. Aunque Disney logró sumar a su imperio marcas como Pixar, Marvel y ‘Star Wars’, Iger reconoció que hubo otros objetivos que se quedaron fuera de la compañía.

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¿Qué tan cerca estuvo Disney de comprar James Bond?

De acuerdo con Bob Iger, la compra de Pixar en mayo de 2006 por US$7.4 mil millones cambió el ánimo interno de Disney. El ejecutivo recordó que, después de esa adquisición, la empresa se sintió con fuerza suficiente para buscar nuevas franquicias y estudios que pudieran ampliar su dominio en la industria del entretenimiento.

(Imagen: RichartPhotos)

“Fue como si las nubes se disiparan y el sol volviera a brillar. Elaboramos una lista de posibles adquisiciones. Marvel era una, Star Wars otra, James Bond otra. Teníamos la lista y pensé: vamos a ir tachando las que nos interesan y comprarlas todas.”

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La lista muestra hasta dónde llegaba la ambición de Disney en ese momento. Marvel terminó siendo adquirida por la compañía en 2009, mientras que Lucasfilm, dueña de ‘Star Wars’, pasó a manos de Disney en 2012. ‘James Bond‘, sin embargo, fue la gran franquicia que se escapó. Hoy, la saga del agente 007 se encuentra bajo el control de Amazon MGM Studios, que prepara una nueva película con Denis Villeneuve como director y Steven Knight como guionista.

Twitter pudo ser una plataforma global de Disney

La revelación sobre Twitter apunta a otro camino que Disney pudo haber tomado. Iger contó que estuvo cerca de comprar la red social cuando todavía era propiedad de Jack Dorsey. Según el ejecutivo, el precio era “muy actractivo” y la idea consistía en convertir Twitter en una plataforma global de distribución para los contenidos de Disney.

El acuerdo, sin embargo, se cayó en el último momento. Iger admitió que se arrepintió la mañana en que debía cerrarse la operación, al considerar que la compra sería “una distraccion horrible”. Años después, Elon Musk terminó adquiriendo Twitter por US$44 mil millones y transformó la plataforma en X, con una etapa marcada por cambios de marca, despidos, modificaciones en la verificación, tensiones con anunciantes y un giro hacia funciones de pagos, video e inteligencia artificial.

La confesión de Iger permite ver una diferencia importante entre la estrategia de Disney y lo que ocurrió después con Musk. Para Disney, Twitter era una posible vía de distribución global; para Musk, terminó convertida en una pieza central de un proyecto más amplio de tecnología, conversación pública, pagos digitales e inteligencia artificial.

Las conversaciones con Apple tampoco prosperaron

Bob Iger (imagen: Getty)

Iger también habló sobre una posible fusión entre Disney y Apple. En sus memorias de 2019, el ex CEO ya había sugerido que ambas compañías habrían discutido seriamente esa posibilidad si Steve Jobs hubiera seguido con vida. Ahora, el ejecutivo confirmó que sí existieron conversaciones, aunque no llegaron demasiado lejos.

“Lo hablamos internamente y también tuvimos algunas conversaciones con Apple al respecto, pero no llegó a nada. Apple no mostró mucho interés.”

El ex CEO dejó Disney en marzo y fue sucedido por Josh D’Amaro. En abril se informó que Iger tomó un papel como asesor en la firma de capital de riesgo Thrive Capital, fundada por Josh Kushner en 2009. Sus declaraciones dejan una lectura clara sobre la etapa más expansiva de Disney: la compañía no solo quería películas o estudios, buscaba controlar franquicias, plataformas y alianzas capaces de redefinir su lugar en el entretenimiento global.

Con información de Variety.

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