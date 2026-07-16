Tom Holland dice que no ha visto ‘Matrix’ y Matt Damon no lo puede creer: ‘Estoy celoso’

El actor de Odiseo quedó en shock al descubrir que su coprotagonista no ha visto el clásico con Keanu Reeves

Tom Holland sorprendió a Matt Damon al admitir que nunca ha visto Matrix, una de las películas de ciencia ficción más influyentes en toda la historia del cine. Todo ocurrió durante una nueva entrevista promocional para Complex, donde ambos actores hablaron de cine y referencias generacionales.

Matt Damon no puede creer que Tom Holland no haya visto Matrix

En la entrevista difundida en redes, Holland le pregunta Damon por una película grandiosa en la que le hubiera gustado participar. Él no se lo piensa mucho y comienza a hablar de Matrix con enorme pasión:

“Amo Matrix. Matrix me dejó muy sorprendido cuando la vi. Pero no hubiera podido ser yo, es Keanu, es demasiado icónico. Una de las razones por las que la película funciona es que él la lleva muy bien”.

A continuación, Tom Holland confiesa que nunca ha visto Matrix y deja atónito a Damon, quien dice:

Keanu Reeves en Matrix (Foto: IMDb)

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“¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando, maldita sea? Dios mío, estoy tan celoso de que vas a verla por primera vez. Me pregunto si la sentirás tan revolucionaria como la sentimos nosotros, considerando que muchísimas cosas que vinieron después se inspiraron en ella. Es extraordinaria. Es una gran película.”

Matrix se estrenó en 1999, fue escrita y dirigida por las Wachowski y tuvo a Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving en el elenco. La película recaudó más de 460 millones de dólares a nivel mundial y ganó cuatro premios Oscar, incluidos efectos visuales, edición y sonido.

Matt y Tom son padre e hijo en La Odisea

Todo esto pasó en medio de las promociones de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan basada en el poema de Homero. En la cinta, Damon interpreta a Odiseo, rey de Ítaca, y Holland da vida a Telémaco, su hijo. El elenco también incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

Nolan, fiel a su gusto por el cine de gran formato, filmó La Odisea como una aventura mítica para pantallas IMAX. Se trata de una historia sobre un largo viaje, guerra, criaturas fantásticas y un hombre que intenta con todas sus fuerzas volver a casa antes de que su lugar desaparezca.

La película tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares más los gastos de marketing, por lo que se trata del proyecto más caro en toda la filmografía de Nolan. Las primeras críticas son espectaculares y en nuestro sitio alcanzó una calificación de 97. David Rooney, de The Hollywood Reporter, escribió sobre ella:

“La apasionada fascinación de Christopher Nolan por la experiencia cinematográfica en formato IMAX alcanza su punto álgido con La Odisea, una producción gigantesca que marca el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX. El resultado es una película de acción contemplativa, inmensa e íntima a la vez.”

Tom Holland volverá como Spider-Man

Matt Damon, Christopher Nolan, Anne Hathaway y Tom Holland para People

Después de La Odisea, Holland volverá a una de sus identidades más queridas, o sea, Spider-Man. La película Spider-Man: Brand New Day llegará a cines el 31 de julio, con Tom Holland de regreso como Peter Parker en la cuarta película del personaje dentro del universo compartido de Marvel Studios.

El elenco tiene a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. La película será dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, con una historia situada después del hechizo que borró a Peter Parker de la memoria del mundo.

Por el momento no se sabe si Tom Holland regresará como Peter Parker en Avengers: Doomsday (18 de diciembre) y Avengers: Secret Wars (17 de diciembre de 2027), la siguientes películas de la franquicia Vengadores que cerrarán con la era del multiverso. Tampoco hay noticia sobre el retorno de Tobey Maguire y Andrew Garfield como las variantes del personaje.

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