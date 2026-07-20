Kevin Feige confiesa que se siente como un ‘perdedor gigante y un fracaso’ por no haber hecho la película de Blade

Así es, Kevin Feige acaba de soltar toda la sopa y probablemente nunca había sido tan honesto con un proyecto como lo es ahora. El director de Marvel Studios por fin habló sobre Blade, esa película que todo mundo espera pero que se encuentra en una pausa total, sin señales de vida o prospectos. Ahora Feige admite que no tenerla lista lo hace sentido como un perdedor.

Lo que dijo Kevin Feige

Durante una nueva estancia en el aclamado podcast Happy Sad Confused, de Josh Horowitz, el anfitrión fue bastante directo con su pregunta: “¿Cuánto has gastado en terapia con Blade? Este pobre proyecto, tenemos que terminar con esto, Kevin. ¿Cómo estás?”. El ejecutivo fue sincero con la situación:

“Oh, vamos a entrar en sesión de terapia. Me siento muy emocionado de que tuvimos a Wesley Snipes de regreso por un tiempo en Deadpool & Wolverine y me siento como un perdedor enorme y un fracasado por no haber podido hacer la película con Mahershala Ali.”

De paso, y sin hacer daño o barullo por ello, Josh también preguntó si Avengers: Secret Wars, la secuela de Avengers: Doomsday, en algún mundo, se dividirá en dos película, a lo que Kevin Feige respondió: “No en este mundo”.

Cronología de un dampiro no nacido: el caso Blade

Kevin Feige y Bob Iger, previo CEO de Disney (Foto: Getty)

El proyecto nació por iniciativa del mismísimo Mahershala Ali. Después de ganar su segundo Óscar por Green Book: Una Amistad Sin Fronteras, el actor se reunió con Marvel Studios y planteó interpretar al cazador de vampiros. Kevin Feige aceptó la propuesta y lo presentó oficialmente durante la Comic-Con de San Diego de 2019. Ali apareció en el escenario con una gorra que llevaba el logotipo de Blade, aunque Marvel todavía no tenía director, guion ni fecha de estreno.

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El avance fue a paso de tortuga durante 2020, en parte por la pandemia de COVID-19 que frenó Hollywood de manera inesperada. En febrero de 2021, Marvel contrató a Stacy Osei-Kuffour, guionista de Watchmen, para escribir la película. Meses después, Bassam Tariq, director de Mogul Mowgli, fue elegido para dirigirla. Durante esa etapa también se incorporaron Delroy Lindo y Aaron Pierre en papeles que nunca se revelaron públicamente; Marvel parecía tener una película en marcha, aunque el guion continuó pasando por ajustes.

En julio de 2022, Marvel anunció que Blade se estrenaría el 3 de noviembre de 2023 y que el rodaje comenzaría en octubre de ese mismo año. Claro que el plan no duró mucho, pues en septiembre de ese año Bassam Tariq abandonó la dirección cuando faltaban pocas semanas para iniciar la filmación. Marvel atribuyó su salida a cambios en el calendario de producción, aunque distintos reportes señalaron que el guion todavía no estaba listo.

La producción fue detenida y Marvel amplió la búsqueda de un nuevo director. La fecha de estreno pasó de noviembre de 2023 al 6 de septiembre de 2024. En noviembre de 2022, el estudio contrató a Yann Demange, conocido por Lovecraft Country, para dirigir una nueva versión. Michael Starrbury fue incorporado para reescribir el libreto.

Los últimos pasos

Nic Pizzolatto, creador de True Detective, trabajó en otra versión del guion. También participaron Michael Green y otros escritores. En abril se informó que Mia Goth se había unido al elenco. A su personaje nunca lo anunciaron, aunque múltiples reportes la relacionaron con Lilith.

El rodaje debía comenzar en junio de 2023, pero el inicio de la huelga del Sindicato de Guionistas provocó que Marvel suspendiera la preproducción otra vez. Después de las huelgas de escritores y actores, Disney reorganizó su calendario. Blade cambió a febrero de 2025 y posteriormente al 7 de noviembre de 2025. A finales de 2023, Mahershala Ali declaró que seguían trabajando en la película y que se sentía alentado por la nueva dirección creativa.

En junio de 2024, Yann Demange abandonó el proyecto, en julio Wesley Snipes regresó como su versión de Blade en Deadpool & Wolverine y para octubre Disney retiró Blade de su calendario; no ha regresado desde entonces y las palabras de Kevin no suenan a que vaya a volver en el futuro.

Con información de Collider y Marvel.

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