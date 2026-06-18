‘Avengers: Doomsday’ será la película más madura y emocionalmente compleja del MCU, asegura Joe Russo

Después de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’, Marvel enfrenta una pregunta difícil: cómo hacer que la siguiente gran reunión de superhéroes no se sienta solo como una repetición con más personajes, más batallas y más efectos visuales. Joe Russo, codirector de ‘Avengers: Doomsday’, asegura que la respuesta no está únicamente en subir la escala del espectáculo, sino en construir una historia con más peso emocional. Según el cineasta, la próxima película de los Avengers será la más madura y emocionalmente compleja que ha hecho el MCU.

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¿Cómo puede ‘Avengers: Doomsday’ superar a ‘Infinity War’ y ‘Endgame’?

En una entrevista con CBR, Joe Russo habló sobre el reto de llevar la franquicia a un nuevo evento cinematográfico después de dos películas que marcaron el punto más alto del MCU. Para el director, no se trata solo de aumentar la amenaza o de hacer que las consecuencias parezcan más grandes. El verdadero camino, explicó, está en la complejidad emocional.

Joe y Anthony Russo junto al Guantelete del Infinito de Thanos (Fotografía de Joe Pugliese)

“Las apuestas siguen subiendo. Pero la complejidad emocional siempre es la respuesta. Si le añades complejidad emocional a cualquier cosa, la enriqueces. Hace que sea una experiencia más completa para el público. Te sorprende.”

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La declaración apunta a una intención distinta para ‘Avengers: Doomsday’. En lugar de vender la película únicamente como el nuevo choque masivo entre héroes y villanos, Russo plantea que el impacto dependerá de la forma en que los personajes enfrenten sus conflictos. Esa idea también conecta con lo que los hermanos Russo ya habían dicho sobre llevar al MCU de vuelta a una “fase cero”, como si esta entrega buscara funcionar como un nuevo punto de partida.

Joe Russo promete una película más madura para Marvel

El comentario más llamativo de Joe Russo llegó cuando comparó ‘Avengers: Doomsday’ con el resto de las películas del MCU. El cineasta afirmó que la nueva entrega tendrá muchas sorpresas, pero también un nivel emocional que, según él, la colocará por encima de todo lo que Marvel ha hecho antes.

“Hay muchas sorpresas en esto. Y creo que [Doomsday] es el más complejo emocionalmente de todos ellos. Y en muchos sentidos, el más maduro de todos ellos.”

La frase eleva las expectativas alrededor de la película, sobre todo porque el MCU ya ha tenido entregas con cargas dramáticas fuertes, como ‘Captain America: The Winter Soldier’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’. Aun así, Russo insiste en que ‘Doomsday’ no solo buscará sorprender por sus apariciones o por el tamaño de su elenco, sino por la profundidad de su historia.

Doctor Doom, los X-Men y el nuevo evento del MCU

Uno de los grandes atractivos de ‘Avengers: Doomsday’ será el regreso de Robert Downey Jr., ahora como Doctor Doom. La decisión de traer de vuelta al actor más importante en la historia del MCU, pero en un papel distinto al de Tony Stark, convirtió a la película en uno de los proyectos más comentados de Marvel Studios.

Doctor Doom, Ilustración de Mushk Rizvi

A eso se suma la presencia de varios actores de los X-Men de Fox, además de los Avengers, los New Avengers, los Cuatro Fantásticos y personajes de Wakanda. Con ese conjunto de figuras, ‘Avengers: Doomsday’ se perfila como una de las producciones más grandes que Marvel ha reunido hasta ahora.

Por ahora, los fans siguen esperando el primer tráiler oficial. San Diego Comic-Con podría ser un posible escenario para mostrarlo, aunque eso aún no ha sido confirmado por Marvel. El público también podría recibir un pequeño adelanto con nuevo material ligado a un próximo reestreno de ‘Avengers: Endgame’.

‘Avengers: Doomsday’ tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026. Si la promesa de Joe Russo se cumple, Marvel no solo intentará recuperar la escala de sus mayores eventos, sino también el tipo de impacto emocional que hizo que sus películas más importantes se quedaran en la conversación durante años.

Con información de Geek Tyrant.

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