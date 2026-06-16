Ian McKellen usó su enojo contra Donald Trump para interpretar a Magneto en ‘Avengers: Doomsday’

La anécdota conecta con el historial de McKellen, quien ha sido crítico de Trump y defensor de los derechos LGBTQ+

Ian McKellen volvió a hablar de Magneto, pero esta vez no desde la nostalgia por ‘X-Men’, sino sobre su regreso en ‘Avengers: Doomsday’. El actor británico contó que durante el rodaje usó su enojo contra Donald Trump para darle más furia a una escena de destrucción. La historia fue compartida durante una aparición en Cinema in Piazza, en Roma, ante una audiencia de unas 2 mil personas, según reportaron varios medios.

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¿Qué dijo Ian McKellen sobre Donald Trump y Magneto?

Durante el evento, Ian McKellen recordó una indicación de los directores Anthony Russo y Joe Russo mientras filmaba una escena como Magneto. Los cineastas le pidieron que hiciera visible el odio del personaje hacia aquello que estaba destruyendo. El actor citó así la instrucción: “[Me dijeron que] hiciera parecer que odiaba lo que estaba destruyendo”.

Ian McKellen en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

La respuesta de McKellen fue convertir esa emoción en un gesto político. “Entonces me quedé allí parado y grité: ‘¡Mar-a-Lago!’”, contó el actor. La referencia apunta al resort de Palm Beach, Florida, propiedad de Donald Trump desde 1985. En la misma charla, el intérprete también describió la escala de la secuencia y dijo: “Ellos me pusieron en un momento a destruir Nueva Jersey”.

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La frase encaja con la historia pública de McKellen, quien ha criticado antes a Trump. En 2017, condenó retrocesos relacionados con protecciones LGBTQ+ y los calificó como “espantosos y bastante innecesarios y muy antiamericanos”, según recordó The Pink News.

El regreso de Magneto en ‘Avengers: Doomsday’

‘Avengers: Doomsday’ será una de las películas más grandes del calendario de Marvel Studios. La cinta tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre de 2026 y estará dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, los mismos realizadores detrás de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’. Disney y Marvel mantienen esa fecha oficial de lanzamiento.

La película reunirá personajes de distintas ramas del universo Marvel, con presencia de figuras asociadas a ‘Avengers’, ‘X-Men’ y ‘Fantastic Four’. El regreso de Ian McKellen como Magneto forma parte de ese cruce entre franquicias, junto con otros nombres ligados a las películas mutantes de Fox, como Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Kelsey Grammer, según el anuncio de Marvel Studios sobre el elenco.

Para McKellen, Magneto no es un papel menor dentro de su carrera. El actor interpretó al personaje por primera vez en ‘X-Men’ en 2000 y lo convirtió en uno de los villanos más memorables del cine de superhéroes moderno. Su versión del mutante siempre tuvo una carga trágica: poder, trauma, resentimiento y una visión extrema de la supervivencia.

Ian McKellen, una carrera marcada por el teatro, el cine y el activismo

La anécdota también recuerda que Ian McKellen nunca ha separado por completo su trabajo artístico de sus convicciones públicas. El actor salió del clóset en 1988, en medio del debate británico por la Sección 28, y desde entonces ha sido una de las voces más visibles en la defensa de los derechos LGBTQ+ en Reino Unido e internacionalmente.

Ian McKellen como Magneto en ‘X-Men: Días del Futuro Pasado’ (imagen: 20th Century Fox)

Su trayectoria combina el prestigio teatral con la fama global. En teatro, McKellen ha sido reconocido por sus interpretaciones de Shakespeare, incluidos personajes como Ricardo III, Macbeth, Iago, King Lear y Falstaff. En cine, su imagen quedó asociada a dos figuras enormes de la cultura popular: Magneto en ‘X-Men’ y Gandalf en ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’.

A los 87 años, McKellen mantiene una presencia activa en pantalla y escenarios. Su comentario sobre Mar-a-Lago no fue solo una broma de rodaje: mostró cómo el actor todavía usa su biografía política, su humor y su enojo como herramientas interpretativas. En ‘Avengers: Doomsday’, esa energía volverá a pasar por Magneto, un personaje construido precisamente desde la furia contra aquello que considera una amenaza.

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