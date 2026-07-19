Ryan Reynolds confirma que sí habrá una nueva película de Deadpool: ‘Llegará eventualmente’

Quien acaba de dejar estupefactos a sus fans es Ryan Reynolds, actor que en una sola aparición pública ya hizo suficiente para mover otra vez la maquinaria de idolatría alrededor del antihéroe. El actor no anunció fecha, trama, actores ni título oficial, pero sí dejó claro que Wade Wilson aún no agotó su vida en pantalla y que regresará con una nueva película.

Ryan Reynolds dice que sí habrá otra película de Deadpool

En un panel de Fanatics Fest, Reynolds habló sobre el futuro del personaje y mencionó que todavía hay material por explorar. En la entrevista, compartida en redes sociales, el actor dijo: “Hay algunos guiños muy profundos que creo que faltan en las películas. Creo que faltan algunos guiños muy profundos de los cómics”.

A continuación, Reynolds dejó muy abierta la puerta para otra entrega de su personaje. “Hay algunas cosas que, ya saben, amo y que son increíbles. Eventualmente, ya saben, remotamente, habrá otra película de Deadpool”, dijo ante el público.

Ryan Reynolds (Foto: X)

En una entrevista con Sunday Today en abril, el actor de 49 años explicó que tenía “algunas cosas escritas” para el regreso de Deadpool, aunque en ese entonces declaró que no creía volver a ponerlo como centro absoluto de una historia. “Es un personaje secundario. Es un tipo que funciona muy bien en grupo”, afirmó. Esa idea parece que cambiará con el anuncio de una nueva película.

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Deadpool & Wolverine dejó cifras que Marvel Studios no puede dejar de lado. La película recaudó 1.3 mil millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en la cinta clasificación R más taquillera de toda la historia, por encima de las dos primeras entregas, que rondaron los 780 millones cada una.

Cómo el conflicto de Blake Lively y Justin Baldoni afectó a Ryan Reynolds

El regreso de Reynolds al centro mediático está pasando en un año atravesado por el conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, derivado de Romper el círculo. Reynolds quedó involucrado porque Baldoni presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively, su publicista Leslie Sloane y el propio Reynolds.

Esa contrademanda fue desestimada en junio del año pasado, y aunque Reynolds no era protagonista del conflicto original entre Lively y Baldoni, su nombre quedó unido a la cobertura judicial por su relación personal con Lively y por las acusaciones alrededor de la película.

Blake Lively y Ryan Reynolds (Foto: Getty)

El caso no terminó del todo con la desestimación, pues en julio Baldoni pidió a un juez negar o reducir de forma sustancial la solicitud de Lively para recuperar más de 8 millones de dólares en honorarios legales y costos; la defensa de Baldoni calificó esa petición como excesiva.

Para Reynolds, el impacto ha sido reputacional y mediático, no una suspensión pública de sus proyectos de Marvel. Su nombre apareció en expedientes y discusiones de redes, aunque hasta ahora no hay información verificada que indique que la disputa haya frenado una película de Deadpool o una aparición en el MCU.

¿Deadpool aparecerá en Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars?

Por ahora, Marvel no ha confirmado a Reynolds como Deadpool en Avengers: Doomsday. Marvel estrenará la película el 18 de diciembre, pero los anuncios de reparto no incluyen al actor entre los nombres revelados para la cinta de los Russo. Cabe mencionar que Doctor Strange, Spider-Man, Capitana Marvel, Deadpool y Wolverine están entre las grandes ausencias del material oficial más reciente de Doomsday.

Avengers: Secret Wars sí que parece una posibilidad para muchos fans porque Marvel la tiene programada para el 17 de diciembre de 2027 y el concepto del multiverso permite encuentros más amplios. Aun así, Marvel de momento solo ha confirmado a Robert Downey Jr. en el reparto del proyecto.

Es difícil imaginar un futuro para Marvel Studios después de Avengers: Secret Wars y tras el desgaste y cierre del concepto multiversal. Vale la pena preguntarse si Deadpool tendrá vela en ese entierro o si Ryan Reynolds conservará suficiente autonomía como para decidir sobre su personaje.

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