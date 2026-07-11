Blake Lively estaría furiosa por el video de Justin Baldoni en el que ‘reescribe’ la historia del conflicto legal

Según un nuevo reporte, la actriz habría visto completo el material y considera que Baldoni intenta manipular los hechos

Blake Lively no tendría intención de responder públicamente al video que Justin Baldoni publicó junto a su esposa, Emily Baldoni, pese a que el material la habría molestado profundamente. Un reporte basado en fuentes citadas por Rob Shuter en su substack Naughty or Nice, asegura que la actriz vio el video completo y considera que el actor intenta cambiar la narrativa del pleito legal relacionado con ‘It Ends With Us‘.

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¿Por qué Blake Lively no respondería al video de Justin Baldoni?

Según una fuente citada en el reporte, Blake Lively habría visto los cinco minutos del video publicado por Justin Baldoni y Emily Baldoni el 8 de julio. En el material, el actor habló del impacto emocional que el conflicto legal tuvo en su familia y agradeció el apoyo recibido durante los meses más difíciles del caso.

Justin Baldoni y su esposa Emily Malou Foxler (Imagen: Instagram/@justinbaldoni)

La reacción atribuida a Lively fue contundente (vía Cinemablend): “Blake vio cada segundo del video y estaba absolutamente furiosa. Ella cree que Justin está intentando reescribir la historia y presentarse a sí mismo como la víctima. Ella no lo ve así.”

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Aun así, la actriz no planea responder. Otra fuente aseguró que Lively no quiere extender el ciclo mediático alrededor del conflicto ni darle más visibilidad al mensaje de Baldoni. “Ella no va a caer en la trampa. A Blake no le interesa que el asunto ocupe los titulares de nuevo. Para ella, el caso está cerrado y está decidida a que siga así.”

El video de Justin y Emily Baldoni llegó después del acuerdo legal

El video apareció semanas después de que Blake Lively y Justin Baldoni resolvieron gran parte de su batalla legal. En él, Baldoni dijo que durante los últimos años se habían dicho “tantas cosas dolorosas que se han hecho realidad al ser pronunciadas”, aunque también aclaró que no quería sumar más “ruido” al tema.

El actor recibió apoyo público de algunos excompañeros de ‘Jane the Virgin’, mientras Lively optó por guardar silencio. De acuerdo con el mismo reporte, Ryan Reynolds también estaría molesto por la decisión de Baldoni de hablar públicamente del caso después del acuerdo.

Una fuente afirmó: “Ryan está furioso. Cree que Justin está reabriendo heridas que todos se esforzaron muchísimo por cerrar. No entiende por qué alguien querría volver a poner esto en el centro de atención.”

Sin embargo, Reynolds tampoco respondería de manera formal. Otra persona cercana al tema dijo: “Justin quiere contar su historia. Blake y Ryan creen que responder solo amplifica su mensaje. Consideran que la declaración más contundente que pueden hacer es no decir nada.”

El conflicto por ‘It Ends With Us’ todavía tiene pendientes económicos

El pleito comenzó a finales de 2024, cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual en el set de ‘It Ends With Us’ y de represalias mediante una supuesta campaña para dañar su reputación.

Blake Lively en el tráiler de ‘It Ends With Us’ (Sony Pictures)

Baldoni, quien además de coprotagonizar la película la dirigió, negó los señalamientos y respondió con una contrademanda de US$400 millones contra Lively, Ryan Reynolds y otros involucrados.

Esa contrademanda fue desestimada. Más adelante, el juez Lewis J. Liman determinó que Lively tenía derecho a recuperar honorarios legales y costos de litigio relacionados con esa demanda fallida, aunque rechazó concederle daños triples y daños punitivos. La actriz después solicitó más de US$8 millones por gastos legales.

Aunque el acuerdo de mayo cerró buena parte del enfrentamiento, la disputa sigue presente en la conversación pública. El video de Justin Baldoni abrió una nueva lectura mediática del caso, mientras Blake Lively y Ryan Reynolds preferirían no responder para evitar que el conflicto vuelva a ocupar el centro de la atención.

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