Blake Lively revela cuánto le costó enfrentar la demanda de Justin Baldoni y exige una compensación

La actriz presentó una solicitud ante la corte para recuperar lo invertido en honorarios y en gastos de litigio

Blake Lively ya puso cifra al costo de su defensa legal contra la demanda de Justin Baldoni y Wayfarer Studios. De acuerdo con un nuevo reporte, la actriz presentó una solicitud por US$8,035,040.88 después de que un juez federal determinó que tiene derecho a recuperar honorarios y costos por la contrademanda fallida de difamación y extorsión relacionada con ‘It Ends With Us‘.

También te puede interesar: ‘Nadie sale limpio’: Justin Baldoni y Blake Lively han dañado su reputación y su futuro profesional, revelan expertos

¿Cuánto exige Blake Lively por sus gastos legales?

La cifra presentada por el equipo legal de Blake Lively se divide en dos partes: US$7,495,526.87 en honorarios de abogados y US$539,514.01 en costos de litigio. En total, la actriz busca recuperar US$8,035,040.88 por la defensa que, según su equipo, tuvo que sostener contra la contrademanda de Baldoni.

Blake Lively en el tráiler de ‘It Ends With Us’ (Sony Pictures)

El documento citado por Deadline señala: “Lively solicita respetuosamente al Tribunal que le conceda honorarios de abogados razonables por un importe de 7.495.526,87 dólares”. La petición llega dos semanas después de que el juez Lewis Liman resolvió que Baldoni y Wayfarer Studios deben cubrir los gastos legales de Lively, aunque previamente rechazó concederle daños triples y daños punitivos.

También lee: Blake Lively vs Justin Baldoni: Cronología de demandas, acuerdos y dos reputaciones manchadas

La compensación solicitada no corresponde a todo el pleito entre ambos actores. Deadline aclara que el monto se enfoca en la contrademanda de Baldoni, presentada después de que Lively inició sus reclamos por presunto acoso sexual y represalias a finales de 2024.

El equipo de Lively acusa tácticas para agotar sus recursos

Los abogados de Blake Lively también acusaron a las partes vinculadas con Wayfarer Studios de recurrir a una estrategia legal agresiva para elevar costos y desgastar a la actriz. En el memorando presentado ante la corte, su equipo habló de “tácticas de litigio de ‘tierra quemada’ diseñadas para agotar los recursos de Lively”.

Según el documento, esas tácticas habrían incluido una campaña de prensa casi diaria para promover la demanda, solicitudes de descubrimiento amplias e irrelevantes, obstáculos en el proceso de entrega de información y presentaciones judiciales que obligaron a Lively a pedir intervención frecuente de la corte.

Los abogados Michael Gottlieb y Esra Hudson defendieron el alcance del fallo al señalar a Deadline que la resolución tiene valor por el precedente que crea, la rendición de cuentas que impone y la protección que ofrece a personas que puedan enfrentar represalias similares por hablar.

Baldoni y Wayfarer tienen hasta julio para responder

La defensa de Justin Baldoni y Wayfarer Studios tiene hasta el 13 de julio para aceptar la cifra de más de US$8 millones o impugnarla. Deadline reportó que los representantes de Baldoni no respondieron de inmediato a su solicitud de comentarios sobre el cálculo presentado por Lively.

Justin Baldoni frente al Santuario de ‘Abdu’l-Bahá (imagen: Instagram)

El antecedente legal es clave. La contrademanda de Baldoni, estimada en US$400 millones, fue desestimada en junio de 2025. El juez permitió a su equipo presentar una queja enmendada, pero no lo hicieron. También fue desestimada una demanda separada de Baldoni contra The New York Times por US$250 millones, relacionada con la cobertura inicial del caso.

La resolución sobre honorarios se apoya en la ley de California Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act, también identificada como Civil Code Section 47.1. Esa norma fue aprobada en 2023 para proteger a denunciantes de abuso sexual frente a demandas de difamación usadas como represalia.

Aunque Lively y Baldoni llegaron a un acuerdo en mayo, la disputa por los costos legales quedó abierta. Ahora, la actriz busca que Wayfarer Studios cubra una factura superior a US$8 millones por una contrademanda que ya fue desechada por la corte.

No te vayas sin leer: ¿Fue choque cultural? Religión de Justin Baldoni habría afectado en las tensiones con Blake Lively en el set de ‘It Ends With Us’