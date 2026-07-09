Justin Baldoni rompe el silencio tras su batalla legal con Blake Lively: ‘Se han dicho muchas cosas dolorosas’

En un movimiento inesperado, Justin Baldoni volvió a hablar públicamente después de casi dos años de silencio alrededor del conflicto legal que lo enfrentó con Blake Lively por Romper el círculo. El actor y director apareció junto a su esposa, Emily Baldoni, en un video de Instagram donde agradeció el apoyo recibido y explicó por qué hasta ahora había preferido dejar que el proceso caminara sin sumar más ruido.

¿Qué pasó entre Justin Baldoni y Blake Lively?

Todo comenzó a finales de 2024, cuando Lively presentó una queja y luego una demanda relacionada con el rodaje de Romper el círculo, película que Baldoni dirigió y coprotagonizó. La actriz lo acusó de acoso sexual y represalias, además de señalar una supuesta campaña para dañar su imagen pública. Baldoni negó esas acusaciones.

La respuesta de Baldoni fue una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane. En ese reclamo, el actor y Wayfarer Studios acusaron a la pareja de usar señalamientos falsos para tomar control creativo de la película y dañar su reputación.

Foto: IMDb

Esa ofensiva legal sufrió un golpe fuerte en junio de 2025, cuando el juez federal Lewis Liman desestimó la demanda de Baldoni. La corte concluyó que varias de las declaraciones cuestionadas estaban protegidas por privilegios relacionados a procedimientos legales, y también desechó las acusaciones contra The New York Times dentro de ese frente.

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El caso de Lively también fue reducido de manera notable, pues el 2 de abril de este año, Liman desestimó sus reclamos de acoso sexual y todas las demandas contra Baldoni como individuo, aunque permitió que siguieran algunas reclamaciones por represalias contra Wayfarer Studios y otras entidades vinculadas al manejo público del conflicto.

¿Cómo terminó el pleito?

La fecha de juicio se acercaba, pero las partes optaron por cerrar el expediente antes de que el caso llegara al tribunal. El acuerdo llegó el pasado 4 de mayo, cuando diversos medios reportaron que Lively no recibió dinero en ese arreglo, y que Baldoni mantuvo su negativa frente a las acusaciones. El pacto terminó con las reclamaciones pendientes antes del juicio, aunque no apagó del todo las consecuencias económicas del litigio.

El juez Liman determinó en junio que Lively podía reclamar pagos relacionados con sus gastos de abogados tras el acuerdo. Reuters informó que la actriz pidió cerca de 8 millones de dólares en honorarios y costos, y que Baldoni tenía plazo hasta el 13 de julio para responder. La solicitud rondaba los 7.5 millones de dólares en honorarios, además de costos adicionales. Esa cifra forma parte de una disputa posterior sobre quién debe pagar el precio legal de una batalla que consumió meses de documentos y titulares.

Tras el acuerdo, el equipo de Lively sostuvo que era importante responsabilizar a quienes usan demandas de forma indebida, mientras el entorno de Baldoni lo presentó como una victoria total después de que las reclamaciones restantes se abandonaran sin pago a la actriz. La demanda de Baldoni fue desestimada, buena parte del caso de Lively también, y el acuerdo cerró el juicio; lo pendiente es la factura de abogados.

Justin Baldoni rompe el silencio

Foto: IMDb

Baldoni y su esposa hablaron en Instagram este miércoles, después de guardar silencio sobre el pleito durante buena parte de los últimos dos años. Ambos describieron el periodo como una etapa de trauma e injusticia, atravesada por fe, comunidad y gratitud. El actor explicó que habían querido hablar antes, pero algo los detenía cada vez que intentaban grabar un mensaje: “No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no tuviéramos nada que decir, porque Dios sabe que sí”.

Emily Baldoni añadió que había mucho que decir, aunque también resultaba difícil saber qué era correcto para ese momento. “Lo que sí se siente importante es que podemos decir genuinamente que hoy estamos aquí sintiendo una gratitud inmensa por muchas cosas y muchas personas”, expresó. “Se han dicho muchas cosas dolorosas hasta volverlas existencia”, comentó Baldoni, a lo cual Emily añadió que “los hechos han hablado por sí mismos”.

Baldoni también agradeció a quienes tuvieron discernimiento y lo apoyaron a lo largo del proceso: “Ustedes dieron su tiempo para luchar por nosotros, y gracias no se siente suficiente”.

Romper el círculo, basada en la novela de Colleen Hoover, fue un éxito comercial y superó los 350 millones de dólares a nivel mundial.

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