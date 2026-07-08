‘Soulm8te’: De qué trata el spin-off de ‘M3GAN’ que llegará directo a streaming

Aunque muchos lo creyeron, la realidad es que el universo de M3GAN no murió con el tropiezo de su secuela. Universal y Blumhouse mantienen viva la saga con Soulm8te, un spin-off que cambia la muñeca infantil por una compañera artificial fabricada para el deseo y la dependencia emocional. La película ya no irá a salas, pero sí tendrá un lanzamiento digital.

La primera M3GAN convirtió a una androide asesina en meme y negocio redondo; M3GAN 2.0, en cambio, no logró repetir el golpazo en taquilla. Soulm8te toma ese contraste y se mueve hacia la idea del thriller erótico con alta tecnología, dejando de lado al juguete homicida que fue llamativo por un tiempo.

M3GAN, dirigida por Gerard Johnstone y producida por James Wan y Jason Blum, contó la historia de una muñeca con inteligencia artificial creada para cuidar a una niña, aunque su programación la transformó en amenaza. La idea nació en Atomic Monster, empresa productora de Wan, y el guion fue escrito por Akela Cooper. Recaudó más de 181 millones de dólares a nivel mundial.

(Foto: IMDb)

M3GAN 2.0 quiso llevar las cosas hacia la acción de ciencia ficción, pero la respuesta del público no fue la misma. La secuela llegó a venta digital apenas unas semanas después de su estreno en cines, tras una recaudación mundial mucho más baja que la original y un cambio de género que los fans no estaba listo para recibir. El bajón de la secuela explica claramente por qué Soulm8te no estará en cines, pese a que en algún momento Universal sí la tenía contemplada en su calendario de lanzamientos.

No te pierdas: ‘Obsesión’ supera los 400 millones de dólares: Qué películas famosas de terror ya dejó atrás el éxito con Inde Navarrette

Todo sobre Soulm8te

Soulm8te estará disponible para renta en plataformas digitales a partir del 1 de agosto, bajo Universal Pictures Home Entertainment. Variety reportó que el spin-off fue retirado del calendario de estrenos en cines a finales del año pasado y ahora avanza como lanzamiento directo a digital. Puedes leer la sinopsis oficial a continuación:

“Sigue a un ingeniero en duelo al que se le encomienda probar el nuevo androide con inteligencia artificial de un despiadado gigante tecnológico. Pero cuando intenta programarla para convertirla en una compañera del alma verdaderamente consciente, ella desarrolla sus propias necesidades, desatando una implacable ola de caos diseñada con precisión.”

Kate Dolan dirige la película, con historia de James Wan, Ingrid Bisu y Rafael Jordan. En el elenco veremos a Lily Sullivan, David Rysdahl, Claudia Doumit y Arty Froushan. Sobre el tema de su película, Dolan comentó: “A pesar de los avances tecnológicos, hay verdades humanas duraderas de las que no podemos escapar, y espero adentrarme en esas profundidades”.

Lily Sullivan (Foto: IMDb)

Entertainment Weekly adelantó que Dolan toma inspiración de thrillers eróticos como Bajos Instintos y Atracción Fatal. La directora también señaló que la película contiene guiños a la franquicia principal, pero está pensada para abrirse paso por cuenta propia. Soulm8te recibió calificación R por violencia fuerte, gore, contenido sexual, desnudez gráfica y lenguaje.

El cine de James Wan

Wan explotó con El juego del miedo, estrenada en 2004, película que le dio una cara muy diferente al terror comercial. Aquel debut superó los 100 millones de dólares y abrió la puerta a una larga franquicia. Después vinieron La noche del demonio y El conjuro, dos títulos que pusieron al cineasta en el centro del terror sobrenatural actual. La primera recuperó la casa embrujada, y El conjuro convirtió los expedientes de Ed y Lorraine Warren en una saga enorme, con spin-offs como Annabelle, La monja y varias continuaciones.

Como productor, su empresa Atomic Monster ha estado detrás del universo de El conjuro, Cuando las luces se apagan, Mortal Kombat, Maligno, El mono y la propia franquicia M3GAN. En 2024, Atomic Monster quedó bajo el mismo techo que Blumhouse, lo que unió dos de las casas más influyentes del terror comercial en los últimos años.

Entérate: ¿Por qué las películas de terror son populares y adictivas? Sociólogo explica la razón