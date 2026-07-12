Robert Downey Jr. quiere que Doctor Doom esté a la altura de su legado como Iron Man en Marvel

En unos cuantos meses, Robert Downey Jr. volverá a salas de cine con la tarea de demostrar si puede entrar otra vez a la franquicia que ayudó a levantar, pero ya no como Tony Stark. Desde hace años se sabe que su nuevo papel será Victor Von Doom, villano central de Avengers: Doomsday, y ahora Kevin Feige acaba de revelar la máxima ambición del actor frente a este nuevo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

Marvel está colocando a Downey justo en el centro de su siguiente gran cruce cinematográfico, con los Russo al mando y una aventura que reunirá a Vengadores, Cuatro Fantásticos, mutantes y otros héroes del multiverso. A estas alturas es justo y necesario preguntarse si Doctor Doom podrá cargar un peso similar al que Iron Man cargó por años.

Robert Downey Jr. quiere que su legado como Doctor Doom sea igual al de Iron Man

Kevin Feige habló en BiliBili World, en Shanghái, sobre el regreso de Downey Jr. al MCU y recordó ante los asistentes lo que el actor dijo al aceptar el reto de interpretar a Victor Von Doom. “Sus palabras exactas fueron: ‘Interpreté al mejor héroe. Puedo interpretar al mejor villano’”, contó el presidente de Marvel Studios con años de experiencia en el cine de superhéroes.

Robert Downey Jr. en Iron Man (Foto: IMDb)

Avengers: Doomsday será dirigida por Anthony y Joe Russo, quienes ya condujeron a Downey en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Marvel estrenará la película 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. como parte del reparto que llevará al frente un nuevo conflicto multiversal y que necesita, con un poco de desesperación, ser una gran película en relación a la caótica producción y recepción de títulos del MCU en los últimos cuatro años.

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Para millones de espectadores, Downey es el rostro que abrió la era moderna de Marvel en 2008, con Tony Stark, o Iron Man, como la estrella máxima. Convertirlo ahora en antagonista usa la memoria a la inversa, pues veremos al antiguo salvador ocupar el lugar de amenaza máxima. Por supuesto que el riesgo es enorme.

¿Es posible que el Doctor Doom de Downey alcance a Iron Man?

El legado de Iron Man no nació en una sola película, pues Downey interpretó a Tony Stark en Iron Man, Hulk: El Hombre Increíble, Iron Man 2, Los Vengadores, Iron Man 3, Avengers: Era de Ultrón, Capitán América: Civil War, Spider-Man: De Regreso a Casa, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, además de apariciones mediante material de archivo.

Ese viaje, además de enriquecer las arcas personales de Downey, permitió que Tony cambiara frente al público. Primero fue millonario brillante atrapado por sus propias armas; luego un líder y mentor de Peter Parker, así como hombre dispuesto a pagar el precio más alto. Su sacrificio en Endgame, aunque en su momento aterró a Jon Favreau, fue un éxito de masas porque el público había vivido una década con él.

Foto: Getty

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En este tenor, Doctor Doom tendrá menos margen de acción y alcance entre el público, pues de momento solo está confirmado para Avengers: Doomsday y a Avengers: Secret Wars. Ambas películas forman el cierre de la Fase Seis y de la Saga del Multiverso, con los Russo también como directores la segunda película. Mientras que Iron Man tuvo tiempo para equivocarse, caer, aprender y reconciliarse con su propio ego y amigos, Doom deberá llegar con una potencia inmediata, porque el público no tendrá años de intimidad con él antes del gran desenlace.

Victor Von Doom es uno de los villanos más complejos de Marvel Comics y las mentes del MCU parecen tener solo dos opciones. Si la película lo reduce a una variante oscura de Tony Stark, el resultado lo podríamos sentir menor; pero si lo trata como figura propia, Downey tendrá una oportunidad real de construir otro ícono y eso suena interesante, ¿no?

La siguiente película de Marvel

Antes de Doomsday, Marvel estrenará Spider-Man: Brand New Day el 31 de julio. Ahí veremos a Peter Parker viviendo solo en Nueva York, entregado por completo a combatir el crimen, hasta que la presión sobre Spider-Man provoca una evolución física inesperada que amenaza su existencia.

La película será dirigida por Destin Daniel Cretton y tiene a Tom Holland de regreso como Peter Parker. El elenco también está conformado por Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Con información de Entertainment Weekly.