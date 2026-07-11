Actriz de ‘Ms. Marvel’ dice que a la Generación Z sí le interesan los superhéroes, pero es más exigente que los millennials

Iman Vellani, actriz de ‘Ms. Marvel‘ y ‘The Marvels‘, no está de acuerdo con la idea de que la Generación Z haya perdido por completo el interés en las películas y series de superhéroes. En una respuesta publicada durante un AMA de Reddit para League of Comic Geeks, retomada por Bleeding Cool, la intérprete y guionista de cómics respondió al debate reciente sobre el supuesto desinterés de los jóvenes por Marvel, DC y el género que dominó Hollywood durante más de una década.

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¿La Generación Z ya no quiere ver superhéroes?

La conversación surgió después de reportes recientes sobre la fatiga de superhéroes. En julio de 2026, The Hollywood Reporter citó a un jefe de estudio que resumió la preocupación de la industria con una frase dura: “A la Generación Z no le interesan las películas de superhéroes. Ese género pertenece a los ‘millennials’.”

Iman Vellani en ‘Ms. Marvel’ (imagen: Marvel Studios)

Para Vellani, esa lectura se queda corta. La actriz no niega que exista desgaste, pero considera que el problema no es el abandono total del género, sino la exigencia de una audiencia que creció viendo este tipo de historias en exceso.

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“No estoy de acuerdo con que a la Generación Z ya no le interesen los superhéroes. Quizás simplemente han dejado de sentirse obligados a acudir a verlos. Nuestra generación ha crecido rodeada de una gran cantidad de historias de superhéroes, por lo que es posible que la novedad haya perdido su atractivo, algo que resulta natural. El listón está más alto ahora. Buscamos historias que se sientan auténticas y emotivas, especialmente en la era de la inteligencia artificial. Queremos honestidad por parte de los narradores. Queremos que se respete nuestra inteligencia.”

Su respuesta cambia el centro del debate. La Generación Z no necesariamente rechaza a los superhéroes; lo que parece rechazar es la obligación de consumir cualquier estreno sólo porque pertenece a Marvel, DC o una franquicia reconocida.

Marvel y DC enfrentan una audiencia menos automática

La idea de Vellani conecta con otras señales recientes de la industria. En agosto de 2025, Variety reportó que Disney estaba buscando nuevas propiedades y conceptos originales para reconectar con hombres jóvenes de entre 13 y 28 años, en un contexto donde Marvel y Lucasfilm ya no funcionan como garantía absoluta.

También en 2026, Mattson Tomlin, co-guionista de ‘The Batman II’, dijo que Hollywood estaba pasando de una obsesión por los cómics a una obsesión por los videojuegos. Su explicación fue concreta: “Mi punto de vista también se basa en el hecho de que este año estoy recibiendo al menos cinco veces más ofertas para adaptaciones de videojuegos que para adaptaciones de cómics.”

Estos reportes no significan que Marvel y DC estén acabadas, pero sí muestran un cambio de expectativas. La Generación Z tiene más opciones de entretenimiento, creció con plataformas, videojuegos, redes sociales y universos narrativos constantes. Para ese público, el logo de una franquicia ya no basta.

Iman Vellani cree que el género debe evolucionar

La actriz también defendió que los superhéroes todavía pueden conectar con audiencias jóvenes si son tratados desde lo humano, no sólo como piezas de espectáculo. Para ella, el género conserva temas capaces de seguir funcionando, siempre que los estudios los desarrollen con honestidad.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

“En todo caso, creo que la Generación Z responde increíblemente bien a los superhéroes cuando se les trata ante todo como personas. Temas como el duelo, la identidad, el legado y el sentido de pertenencia son atemporales y nunca pasarán de moda. Todos los géneros atraviesan ciclos: les ocurrió a los wésterns, a los musicales y a las comedias románticas. Por tanto, la solución no es abandonar el género, sino encontrar nuevas historias que solo puedan contarse a través de ‘este’ género. Al fin y al cabo, creo que simplemente queremos que estas películas evolucionen y crezcan junto a su público.”

La declaración funciona como respuesta directa al pesimismo de algunos ejecutivos. Para Vellani, la salida no está en abandonar a los superhéroes, sino en hacer que Marvel, DC y otros estudios eleven la calidad de sus historias. La Generación Z no estaría pidiendo menos superhéroes, sino mejores razones para volver a verlos.

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