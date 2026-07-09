Marvel muestra el trono del Doctor Doom en ‘Avengers: Doomsday’ y sorprende con un rediseño

Marvel Studios reveló un nuevo vistazo a ‘Avengers: Doomsday’ a través de una exhibición en la Expo de Shanghái, donde se mostró el trono del Doctor Doom, villano interpretado por Robert Downey Jr. La pieza forma parte de una instalación más amplia dedicada a locaciones clave de la película y llamó la atención por alejarse de la imagen clásica del personaje en los cómics. Aunque el estudio aún no presenta oficialmente al actor caracterizado como Victor von Doom, este adelanto permite observar parte de la estética que tendrá su presencia dentro del MCU.

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¿Qué cambió en el trono del Doctor Doom?

En los cómics, Doctor Doom suele aparecer sentado en un trono de apariencia clásica, solemne y monárquica, acorde con su figura como gobernante de Latveria. Sin embargo, el diseño mostrado para ‘Avengers: Doomsday’ toma otro camino: la estructura tiene un estilo más futurista, con una apariencia ligada a la ciencia ficción y menos cercana a la estética medieval o regia que muchos lectores asocian con el personaje.

Doctor Doom, Ilustración de Mushk Rizvi

El trono fue exhibido en la Shanghai Expo como parte de una muestra de Marvel dedicada a escenarios importantes de la película. El cambio no implica una ruptura total con la esencia del personaje, pero sí representa una reinterpretación visual importante. La pieza conserva una escala imponente y ceremonial, aunque con líneas más modernas que apuntan a una versión adaptada al tono del MCU.

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El sitio señala que Marvel ha tomado libertades artísticas en varias de sus películas, ya sea al modificar diseños clásicos o al replantear ciertos elementos de sus personajes. En este caso, el trono parece mantener la idea de poder asociada a Doom, pero sin replicar de forma exacta la imagen tradicional vista en las historietas.

Marvel aún no muestra a Robert Downey Jr. como Doom

Uno de los puntos que más ha generado expectativa alrededor de ‘Avengers: Doomsday’ es el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, ahora como Doctor Doom y no como Tony Stark. Hasta ahora, Marvel ha evitado mostrar de frente al personaje en material promocional. ComicBook.com recuerda que el actor tuvo un cameo no acreditado como el villano en la escena poscréditos de ‘The Fantastic Four: First Steps’, aunque su rostro no apareció en cámara.

La nota también menciona que Doom estuvo ausente de los cuatro avances de ‘Avengers: Doomsday’ proyectados durante la corrida en cines de ‘Avatar: Fire and Ash’. En lugar de mostrar metraje completo del personaje, Marvel ha optado por adelantar su llegada mediante arte promocional, mercancía y ahora este primer vistazo a su trono.

Este tipo de revelaciones alimenta la expectativa sin entregar todavía la imagen principal que muchos fans esperan: la caracterización completa de Downey Jr. como Victor von Doom. Por ahora, el estudio mantiene el misterio alrededor de su apariencia y de la forma en que será presentado dentro de la historia.

La expectativa por el primer tráiler completo

ComicBook.com también plantea que la ausencia de un tráiler público en mayo y junio podría indicar que Marvel reserva el primer avance completo para la San Diego Comic-Con. El panel del estudio en Hall H ya fue confirmado, y el sitio considera probable que ‘Avengers: Doomsday’ tenga una presencia importante durante la presentación. Sin embargo, esa posibilidad no ha sido confirmada por Marvel.

Trono de Doctor Doom (imagen: X/@drdoomarchive)

El reto promocional de la película será distinto al que tuvo Thanos durante la Saga del Infinito. A diferencia de aquel villano, Doctor Doom no ha tenido una construcción prolongada dentro de la Saga del Multiverso, en parte por el cambio de dirección tras dejar atrás a Kang the Conqueror como amenaza principal.

Por esa razón, el artículo plantea que Marvel podría darle mayor peso a Doom en los próximos avances, con el objetivo de presentar sus motivaciones al público general antes del estreno. ‘Avengers: Doomsday’ reunirá a un gran número de héroes, pero el rediseño de su trono deja claro que el estudio ya empezó a construir visualmente la presencia de su nuevo gran antagonista.

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