Patrick Stewart explica por qué jamás se retirará de la actuación pese a rumores de que ‘Avengers: Doomsday’ será su última película

Patrick Stewart no está listo para despedirse de los escenarios, las cámaras ni los personajes que todavía puedan ponerlo frente a un desafío en su oficio. A unos días de cumplir 86 años, el actor británico respondió a los rumores que presentaban Avengers: Doomsday como su último trabajo, una idea que empezó a rondar entre fans por su regreso como Charles Xavier.

Lo cierto es que Stewart lleva décadas en estrecha relación con un par de papeles gigantes, Jean-Luc Picard y el Profesor X, con una carrera que ya cruzó varias generaciones de espectadores. Pero el propio actor dejó claro que una cosa es tener menos ofertas por edad, y otra muy distinta aceptar que su vida artística ya terminó.

¿Patrick Stewart no se retirará?

Stewart habló con TV Insider en el contexto del 60 aniversario de Star Trek y claro que le preguntaron por su futuro. “Como cualquier actor de mi edad te dirá, hay cada vez menos papeles disponibles a medida que envejecemos”, dijo Stewart. Luego añadió: “Dicho eso, todavía sigo recibiendo ofertas interesantes y me encanta que trabajos nuevos me desafíen, como dar voz a una cabeza de cerdo en la brillante nueva serie Bait, de Riz Ahmed”.

Patrick Stewart y Hugh Jackman en Logan (Foto: IMDb)

De inmediato, el actor apagó todos los rumores: “No puedo imaginarme retirándome oficialmente. Siempre y para siempre seré actor”. El malentendido habría nacido por comentarios de internet que fueron tratados como verdad. La noción de que Doomsday sería su última película circuló en redes hasta adquirir apariencia de noticia. Su edad y la magnitud del regreso como Xavier hicieron que muchos la creyeran posible, aunque nunca hubo confirmación oficial.

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Patrick Stewart en Avengers: Doomsday

Stewart regresará como Charles Xavier en Avengers: Doomsday, película de Marvel Studios que llega a salas el 18 de diciembre. Dirigida por Anthony y Joe Russo, será una de las piezas más grandes del actual ciclo del MCU, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom y un elenco que fusiona Vengadores, Cuatro Fantásticos, mutantes y otros personajes heroicos.

Marvel ya mostró a Stewart junto a Ian McKellen en material promocional, con ambos retomando sus papeles de Profesor X y Magneto. Doomsday también incluye a varias estrellas de los X-Men clásicos, como James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Kelsey Grammer, además del ya mencionado McKellen. Marvel hace tiempo que confirmó esa alineación como parte del reparto de la película.

Todavía no sabemos cuánto peso tendrá Xavier en la trama ni si aparecerá como variante multiversal, versión restaurada, figura conectada a otro universo o quién sabe qué más. Lo cierto es que Stewart vuelve al papel y que Marvel Studios lo usa como parte central del atractivo mutante de Doomsday.

Todas las veces que Patrick interpretó a Charles Xavier

Foto: IMDb

Stewart debutó como Charles Xavier en X-Men, del 2000, cuando el cine de superhéroes todavía no era la gallina de huevos de oro dominante de Hollywood. Volvió en X-Men 2, de 2003, y en X-Men: La Batalla Final, de 2006, donde el personaje tuvo uno de sus momentos más dramáticos. Después apareció en X-Men Orígenes: Wolverine, de 2009, mediante una versión rejuvenecida digitalmente, y regresó en Wolverine: Inmortal, de 2013, dentro de la escena que preparaba el salto temporal de la saga.

En X-Men: Días del Futuro Pasado, de 2014, Stewart compartió el legado del personaje con James McAvoy, quien interpretaba a un Xavier más joven. Esa película volvió a unir la etapa original con el reinicio de la franquicia, y permitió que el actor apareciera como una especie de conciencia veterana dentro de un futuro devastado.

En Logan, de 2017, Stewart interpretó a un Xavier enfermo y peligroso por la pérdida de control de sus poderes; esta película parecía cerrar de manera definitiva su ciclo junto a Hugh Jackman. Años después, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura lo trajo al MCU como una variante del personaje, parte de los Illuminati.

Doomsday será, por tanto, una nueva vuelta a un papel que ha muerto, regresado, sido reimaginado y sobrevivido a cambios de estudio y todos los años posibles. Pocos actores han cargado tanto tiempo con un superhéroe sin traje; Stewart hizo de Xavier una presencia de nivel shakespeariana, mitad maestro, mitad rey cansado.

Con información de Comicbook.

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