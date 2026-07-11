Kevin Feige revela que un personaje de ‘Avengers: Doomsday’ estará en ‘Spider-Man: Brand New Day’

El presidente de Marvel Studios aseguró que el personaje tendrá un papel importante en la próxima película

Kevin Feige adelantó durante un evento en China que Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, aparecerá antes de ‘Avengers: Doomsday’ y tendrá un papel importante en la próxima película de los Avengers. Debido a que ‘Spider-Man: Brand New Day’ es la única cinta de Marvel Studios programada antes de ese estreno, sus palabras apuntan directamente a la participación del personaje en la nueva aventura de Peter Parker, aunque el ejecutivo no mencionó el título de manera explícita.

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¿Qué dijo Kevin Feige sobre Yelena Belova?

Durante el evento, Kevin Feige habló sobre el futuro de Yelena dentro del MCU y confirmó que su presencia en ‘Avengers: Doomsday’ será relevante. El presidente de Marvel Studios declaró:

Florence Pugh en ‘Thunderbolts*’ (imagen: IMDb)

“Si eres fan de Yelena, espera a ‘Avengers: Doomsday’; ella desempeña un papel importante en esa película. Pero si no quieres esperar hasta entonces, es posible que veas a Yelena un poco antes en el cine.”

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Esto confirma dos puntos: Yelena tendrá un papel considerable en la próxima película de los Avengers y volverá a aparecer antes de ese estreno. Como ‘Spider-Man: Brand New Day’ es la única producción cinematográfica de Marvel prevista antes de ‘Avengers: Doomsday’, Forbes considera que Feige confirmó de forma indirecta uno de los rumores que circulaban sobre la cinta protagonizada por Tom Holland.

Hasta ahora, el personaje no aparece en los avances conocidos de la película. Tampoco se ha explicado por qué se cruzará con Spider-Man ni cuál será su participación dentro de una historia que ya contará con varios personajes importantes.

Yelena se suma a un reparto cada vez más amplio

La presencia de Yelena se añadiría a una película que ya ha confirmado elementos que anteriormente circulaban como rumores. Forbes recuerda que los reportes sobre la aparición de Punisher y un enfrentamiento con Savage Hulk terminaron respaldados por los avances.

La situación de Yelena sigue siendo menos clara. No se sabe si acompañará a Peter Parker durante buena parte de la historia, si tendrá una aparición breve o si su participación servirá como conexión directa con ‘Avengers: Doomsday’. El artículo también menciona rumores sobre una escena entre ambos personajes, pero esa información no ha sido confirmada por Marvel Studios y no aparece en las declaraciones de Feige.

Yelena debutó en ‘Black Widow’ como la hermana de Natasha Romanoff y más tarde apareció en ‘Hawkeye’. Después encabezó ‘Thunderbolts*’, donde el grupo terminó presentado como los New Avengers. Su posible aparición en ‘Spider-Man: Brand New Day’ sería el siguiente paso antes de integrarse al conflicto central de ‘Avengers: Doomsday’.

Detalle de un póster de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Florence Pugh gana peso dentro del MCU

La trayectoria de Yelena muestra el lugar que Marvel Studios ha decidido darle al personaje. Con ‘Black Widow’, ‘Hawkeye’, ‘Thunderbolts*’, ‘Spider-Man: Brand New Day’ y ‘Avengers: Doomsday’, Florence Pugh habrá interpretado a la exespía rusa en cinco proyectos del MCU.

Forbes considera que el estudio reconoce en Pugh a una de sus actrices más carismáticas y que Yelena podría ocupar parte del espacio que dejó Natasha Romanoff tras su muerte en ‘Avengers: Endgame’. Esa lectura pertenece al autor de la nota y no ha sido confirmada por Marvel.

También queda pendiente saber si Yelena llegará a ‘Avengers: Secret Wars’. Por ahora, Feige únicamente confirmó que tendrá un papel importante en ‘Avengers: Doomsday’ y que el público la verá antes, una pista que coloca a ‘Spider-Man: Brand New Day’ como su siguiente aparición dentro del universo cinematográfico.

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