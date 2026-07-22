Tras lanzamiento de ‘La Odisea’, Christopher Nolan es nombrado el director más poderoso de Hollywood

El exitoso estreno de ‘La Odisea’ consolidó a Christopher Nolan como una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica. Después de alcanzar cerca de US$265 millones en su primer fin de semana a nivel mundial, el mejor debut de su carrera, el cineasta fue nombrado por Variety como el director más poderoso de Hollywood, una posición respaldada por su capacidad para convertir cada nuevo proyecto en un acontecimiento global y atraer al público únicamente con su nombre.

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¿Por qué Christopher Nolan es considerado el director más poderoso de Hollywood?

Nolan llevaba años instalado entre los pocos directores capaces de transformar una película en un evento antes incluso de revelar su trama. En ese grupo suelen aparecer nombres como Quentin Tarantino, James Cameron, Greta Gerwig y Ryan Coogler, pero el estreno de ‘La Odisea’ habría elevado todavía más su posición.

Christopher Nolan (Imagen: La Presse)

La película protagonizada por Matt Damon logró el mejor arranque comercial de la filmografía del director y, según analistas citados por Variety, cuenta con el impulso necesario para acercarse a los US$1,000 millones en la taquilla mundial. Su impacto también modificó la conversación alrededor de la próxima temporada de premios, en la que ya es vista como una posible contendiente al Oscar a Mejor Película.

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Jason E. Squire, profesor emérito de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, destacó que la película recuperó parte del interés por la experiencia colectiva en las salas:

“’La Odisea’ ha atraído de nuevo al público a una experiencia teatral que se había visto lastrada desde la pandemia. Se trata de una victoria creativa y comercial extraordinaria para Nolan y Universal Pictures.”

Universal reemplazó a Warner Bros. como la casa de Nolan

Buena parte del ascenso actual del cineasta también se explica por su alianza con Universal Pictures. Nolan trabajó durante casi dos décadas con Warner Bros., estudio con el que realizó nueve de sus 13 películas, pero la relación se deterioró en 2021.

El conflicto surgió cuando Warner Bros. decidió estrenar simultáneamente sus películas en cines y HBO Max durante la pandemia. La medida afectó directamente a ‘Tenet’ y chocó con la defensa de Nolan del estreno exclusivo en salas.

Donna Langley, presidenta de entretenimiento y estudios de NBCUniversal, aprovechó el distanciamiento y convenció al director de realizar ‘Oppenheimer’ con Universal. El acuerdo garantizó una larga ventana exclusiva en cines, un presupuesto de marketing equivalente a los US$100 millones destinados a la producción y una participación de Nolan en los ingresos de taquilla desde el primer dólar. De acuerdo con reportes de la industria, el director obtuvo alrededor de US$100 millones entre honorarios y beneficios posteriores.

Escena de ‘La Odisea’ (Fotografía: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Warner Bros. intentó recuperar al cineasta, pero no lo consiguió

Tras la llegada de Mike De Luca y Pamela Abdy a Warner Bros., el estudio manifestó públicamente su deseo de recuperar a Nolan. Incluso le entregó un pago de siete cifras por honorarios que el cineasta había dejado de cobrar durante el complicado estreno de ‘Tenet’.

Sin embargo, el intento no fue suficiente. La decisión de Warner Bros. de estrenar ‘Barbie’ el mismo día que ‘Oppenheimer’ fue interpretada dentro de la industria como una provocación, aunque la coincidencia terminó generando el fenómeno comercial conocido como “Barbenheimer”.

Después del éxito de ‘Oppenheimer’, Nolan y su socia y esposa Emma Thomas no ofrecieron ‘La Odisea’ a otros estudios. Langley acudió a su casa para leer el guion y el proyecto avanzó directamente con Universal. Aunque Nolan conserva la libertad de trabajar con cualquier compañía, la película confirmó que encontró una nueva casa creativa y comercial.

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