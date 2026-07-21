‘La Odisea’: Traductora que inspiró a Christopher Nolan cree que la película dejó fuera temas esenciales

La académica consideró que la película dejó fuera temas esenciales del poema de Homero

Emily Wilson, la traductora cuya versión de ‘La Odisea’ fue citada por Christopher Nolan como una de las principales inspiraciones para su película, expresó una opinión mixta sobre la adaptación cinematográfica del poema de Homero. Aunque celebró que el estreno haya despertado un renovado interés por la obra y haya impulsado las ventas de distintas ediciones, la académica consideró que el director intentó abarcar demasiados elementos y terminó dejando fuera algunos de los temas esenciales del texto original.

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¿Qué criticó Emily Wilson de ‘La Odisea’?

En declaraciones a The Associated Press, Wilson aseguró que el éxito de la película ha tenido un efecto positivo al acercar a más personas al poema de Homero. Su traducción, publicada en 2017, llegó al Top 5 de Amazon después del estreno, mientras otras versiones de la obra también registraron un aumento en ventas.

Emily Wilson fue la primera mujer en traducir ‘La Odisea’ al inglés (imagen: Instagram/@thebuddhagrove)

“Quiero celebrar el hecho de que muchas más personas conozcan ‘La Odisea’ y se hayan reencontrado con el poema”.

Sin embargo, su reacción ante la película fue más ambivalente. La traductora consideró que el deseo de Nolan por incorporar una gran cantidad de episodios terminó debilitando aspectos fundamentales del relato.

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“Pero, al mismo tiempo, tenía la sensación de que Christopher Nolan intentaba abarcarlo todo, pasando por alto temas que eran esenciales para el poema”.

Wilson cuestionó varias omisiones y decisiones específicas de la adaptación. Entre ellas mencionó la ausencia en pantalla de Zeus y Poseidón, dos figuras centrales del poema, mientras que Atenea sí aparece interpretada por Zendaya. Además, calificó como “incoherente” el mensaje de una película que, desde su perspectiva, condena tanto la guerra como la cobardía física.

La académica consideró asimismo que el papel de Penélope fue reducido hasta el punto de poner en riesgo “alguna posibilidad de creer en este matrimonio”. Para Wilson, la relación entre Odiseo y su esposa es uno de los elementos emocionales fundamentales de la obra, por lo que disminuir la presencia y complejidad de Penélope afecta la credibilidad de su matrimonio dentro de la historia.

También criticó algunas decisiones que, a su juicio, buscan conectar de manera demasiado directa con la sensibilidad contemporánea. En particular, señaló las escenas protagonizadas por Argos, el perro de Odiseo, las cuales consideró “orientadas a la sensibilidad moderna”.

“A todo el mundo le encantan los perros”, afirmó.

La traducción que despertó el interés de Christopher Nolan

Nolan ha reconocido que la versión de Wilson fue importante para su acercamiento a Odiseo. En una entrevista con Empire, el cineasta destacó especialmente la frase inicial de su traducción: “Cuéntame de un hombre complicado”.

“Creo que es la traducción de Emily Wilson la que empieza: ‘Cuéntame de un hombre complicado’” explicó Nolan. “La genialidad del personaje, su astucia, su inventiva… eso fue una gran parte de lo que me interesó. No es solo un soldado. Es un estratega extraordinario, una persona muy astuta.”

Wilson, profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pensilvania, fue la primera mujer en traducir ‘La Odisea’ completa al inglés. Su versión buscó recuperar la claridad, el ritmo y la fuerza narrativa de un poema concebido originalmente para ser escuchado.

Aunque Nolan citó su trabajo, ambos nunca hablaron antes del estreno. Wilson aseguró que estaría dispuesta a conversar con él y conocer más sobre su relación personal con el poema.

Christopher Nolan en el set de ‘La Odisea’ (Fotografía: Melinda Sue Gordon – © Universal Studios)

Los temas que Wilson considera fundamentales

Para Wilson, ‘La Odisea’ va mucho más allá de sus episodios de aventura, violencia y criaturas míticas. El poema también profundiza en el paso del tiempo, la memoria, la identidad, la pertenencia y las dificultades de regresar a un lugar que ya no es igual después de una ausencia prolongada.

Desde su lectura, el viaje de Odiseo no consiste solamente en volver a Ítaca, sino en enfrentarse a la imposibilidad de recuperar por completo la persona que era veinte años atrás. El regreso físico no garantiza una verdadera vuelta al pasado, porque tanto el protagonista como su entorno han cambiado.

La traductora también considera fundamental la capacidad de Odiseo para asumir distintas facetas dependiendo de la persona con la que se encuentra y de las circunstancias que atraviesa. Esa versatilidad forma parte de la complejidad del personaje y de la manera en que el poema explora la identidad.

Wilson relaciona además la vigencia de la obra con asuntos contemporáneos como la migración, la globalización, el desplazamiento y la convivencia entre miembros de una comunidad y personas consideradas extranjeras. A su juicio, estas dimensiones emocionales y sociales ayudan a explicar por qué ‘La Odisea’ sigue despertando interés miles de años después de su creación.

Con información de AP News y Esquire.

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