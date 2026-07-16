‘La Odisea’: Reconocida filóloga española defiende los cambios de Christopher Nolan en la película

La expectativa por ‘La Odisea’, la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, ha provocado discusiones sobre la fidelidad de la película al poema atribuido a Homero. Antes de ver la cinta, Irene Vallejo, filóloga clásica y autora del best seller ‘El infinito en un junco’, defendió el derecho del director a reinterpretar el relato. En una entrevista con La Vanguardia, explicó que los mitos griegos nunca fueron considerados textos inalterables y que, desde la Antigüedad, distintos autores modificaron personajes, episodios y significados.

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¿Por qué Irene Vallejo defiende los cambios de Christopher Nolan?

Vallejo reconoció que le sorprendió la intensidad de las críticas surgidas antes del estreno, especialmente porque muchas se basaban en modificaciones que todavía no habían podido comprobarse. A su juicio, parte del público parece relacionar su identidad cultural con una versión fija de ‘La Odisea’, como si cualquier alteración representara una amenaza contra el relato original.

Irene Vallejo (Imagen: Instagram/@irenevallejomoreu)

La filóloga recordó que en el mundo antiguo no existía una autoridad encargada de vigilar una interpretación única de ‘La Ilíada’ o ‘La Odisea’. Autores posteriores transformaron libremente la imagen de Odiseo: en algunas tragedias de Sófocles y Eurípides aparece como un hombre oportunista, manipulador y capaz de causar daño para conseguir sus objetivos. También circularon relatos en los que Penélope no permanecía fiel durante su ausencia.

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Por ello, Vallejo considera que una adaptación no debe evaluarse únicamente por su obediencia al texto. “Lo importante es si las desobediencias son interesantes”, afirmó al hablar sobre lo que espera del trabajo de Nolan.

¿Por qué ‘La Odisea’ sigue conectando con el público?

La autora explicó que el poema presenta un mundo más abierto y variado que ‘La Ilíada’. Mientras esta última se concentra en la guerra, la ira, el honor y la búsqueda de gloria, ‘La Odisea’ sigue a un héroe que intenta sobrevivir, regresar a casa y reconstruirse después de perderlo todo.

Odiseo también es un personaje ambiguo: seductor, astuto, hábil para narrar y dispuesto a mentir incluso ante los dioses. Su viaje reúne peligros, tentaciones, naufragios, encuentros fantásticos y momentos humorísticos. Esa combinación permite que lectores de distintas épocas encuentren nuevas interpretaciones sobre la nostalgia, la resistencia y la capacidad de seguir adelante.

Vallejo recordó incluso un momento en el que el héroe se anima a sí mismo con una frase sencilla: “Venga corazón, resiste”. Para la filóloga, esa voz interior resulta especialmente cercana a la sensibilidad contemporánea.

Los mitos cambian con cada generación

Vallejo señaló que las historias clásicas siempre han sido reescritas de acuerdo con las preocupaciones de cada época. Como ejemplo, mencionó ‘Troya’, protagonizada por Brad Pitt, que alteró aspectos esenciales de ‘La Ilíada’, desde el destino de varios personajes hasta la estética de Aquiles.

Orlando Bloom y Diane Kruger en ‘Troya’ (imagen: IMDb)

La diferencia, según explicó, es que las discusiones actuales están atravesadas por guerras culturales y debates sobre la identidad de Occidente. Los mitos griegos continúan ocupando un lugar central en esa idea de civilización, de modo que cualquier reinterpretación puede provocar reacciones más intensas.

La defensa de Vallejo no supone una aprobación previa de cada decisión tomada por Nolan. Su postura es que el cineasta debe tener libertad para dialogar con Homero y ofrecer una versión propia. La fidelidad, en ese sentido, no dependería de repetir literalmente el poema, sino de construir una adaptación capaz de encontrar nuevos significados en una historia que lleva aproximadamente tres mil años transformándose.

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