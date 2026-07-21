Matt Damon utilizó una doble mujer para sus escenas en ‘La Odisea’: ‘Tiene los mejores brazos que he visto’

No lo podemos negar, Matt Damon apareció en La Odisea con una transformación física que nos robó el aliento, pero el actor quiso repartir el crédito detrás de una de las escenas más increíbles de la película. En plena promoción del nuevo éxito de Christopher Nolan, Damon reveló que una doble de acción mujer lo reemplazó en un momento central del rodaje.

Tenemos una epopeya filmada en su totalidad con cámaras IMAX, criaturas gigantes, trucos de perspectiva y ese protagonista obligado a verse poderoso, agotado, fuerte y frágil al mismo tiempo. Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca que intenta volver a casa tras la guerra de Troya, en una película que arrasó con la taquilla de estreno.

Matt Damon y su doble mujer

Damon contó en el podcast Happy Sad Confused que una doble de acción mujer trabajó como su reemplazo durante las escenas con los lestrigones, los gigantes caníbales del poema de Homero. El actor contó que la producción usó perspectiva forzada, con dobles muy altos para las criaturas y dobles de menos de cinco pies para simular la diferencia de escala.

Matt Damon en La Odisea (Foto: IMDb)

“Mi doble era una mujer, una doble de acción que tenía los mejores brazos que he visto”, dijo Damon. También recordó que la conoció en la carpa de catering, se acercó a abrazarla y le agradeció el esfuerzo puesto en la secuencia. El actor aclaró que la mayor parte de los brazos vistos en pantalla sí eran suyos, pero insistió en reconocer el trabajo de su compañera. “Hay tomas donde ves a estos gigantes alzándose sobre mí, y ésa es ella”, explicó.

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La escena de los lestrigones también nos muestra cómo Nolan trabaja lo gigantesco pero sin olvidar los efectos físicos. La película empleó cuerpos reales y encuadres diseñados para engañar al ojo, una fortuna que no dependiera solo de las criaturas hechas con CGI.

La preparación física de Matt Damon para Odiseo

Damon ya había contado en el podcast New Heights que bajó mucho de peso para interpretar a Odiseo. El actor dijo que Nolan lo quería delgado, pero fuerte: “Estaba en muy buena forma. Bajé mucho de peso”, dijo Damon. Luego explicó que dejó de comer gluten por indicación médica y que filmó La Odisea pesando 167 libras. “No había estado tan ligero desde la preparatoria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”, añadió.

Damon también venía de una relación larga con Nolan, aunque aquí por fin se adueña del centro absoluto. Antes trabajó con él en Interestelar y Oppenheimer, pero La Odisea lo convierte en estrella un relato milenario, rodeado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

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La Odisea de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

La Odisea pertenece a una tradición de cine enorme, hecho para que el paisaje sea tan importante como los personajes. En esa línea, David Lean sigue siendo una referencia obligada: Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai y Doctor Zhivago son películas donde el desierto, la guerra, el exilio y la historia cambian el tamaño moral de quienes aparecen en pantalla.

Lawrence de Arabia, de 1962, es quizá el pariente más claro de la ambición de Nolan. Se trata de una maravillosa epopeya colosal sobre la revuelta árabe en la Primera Guerra Mundial, centrada en una actuación extraña y fascinante de Peter O’Toole. El puente sobre el río Kwai, de 1957, ofrece el encierro bélico y la obsesión de hombres atrapados en una obra que termina devorando su juicio, una adaptación épica de la novela de Pierre Boulle sobre prisioneros obligados a construir un puente en la Segunda Guerra Mundial.

A esa ruta también pertenecen Ben-Hur, Espartaco, Gladiador, El señor de los anillos y Duna. Cada una entiende la escala a su manera y todas comparten con La Odisea el hecho de que el héroe carga una civilización entera sobre la espalda.

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