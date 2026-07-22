Matt Damon confiesa que Ben Affleck fue la primera persona en enterarse de su papel como Odiseo y su esposa le reclamó

Nadie lo puede negar, Matt Damon en La Odisea está espectacular, en todos los sentidos posibles. El actor de 55 años acaba de sumar uno de los papeles más grandes de su carrera, pero la forma en que compartió la noticia parece sacada de una comedia sobre amistad y matrimonio. El actor reveló que Ben Affleck fue la primera persona que supo que interpretaría a Odiseo en la epopeya de Christopher Nolan, incluso antes que su propia esposa.

Los dos amigos crecieron juntos en Massachusetts, ganaron el Oscar por un guion escrito a cuatro manos y, décadas después, siguen apareciendo en las anécdotas personales, el anam cara materializado.

¿Matt Damon le contó primero a Ben Affleck sobre su fichaje en La Odisea?

Damon contó en 100 Questions with Tom Simons que, cuando recibió la noticia de su papel como Odiseo, primero intentó llamar a su esposa, la argentina Luciana Barroso, pero ella estaba ocupada. Sin poder hablar con ella, terminó marcándole a Ben Affleck, quien recibió la noticia antes que nadie.

Ben Affleck y Matt Damon en su juventud (Foto: IMDb)

El actor relató el momento: “Estuve en el teléfono con él como 30 minutos… ellos estaban en la oficina en Los Ángeles. Colgué con él y mi esposa me escribió: ‘¿Por qué no me lo dijiste primero?’ Porque Ben había corrido a su oficina para decírselo”, contó Damon.

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Interpretar a Odiseo bajo la dirección de Nolan significaba ser la estrella de una de las películas más ambiciosas de 2026, con un elenco repleto de la crema y nata de Hollywood: Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Mia Goth y Charlize Theron.

Damon llegó a La Odisea después de colaborar con Nolan en Interestelar y Oppenheimer, pero esta vez el peso protagónico quedó en él. Su Odiseo es el centro del viaje, el hombre que intenta regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Lo interesante de esta versión es que, a diferencia del personaje literario, el Odiseo de Damon carga con la culpa de la guerra y la muerte de guerreros a manos de sus decisiones y argucias, una relectura más moderna que se aleja de la propuesta original.

La amistad entre Matt Damon y Ben Affleck

Damon y Affleck se conocieron cuando eran niños en Cambridge y mantuvieron una amistad que atravesó audiciones, juventud, fama, familias y negocios. Ambos crecieron en el mismo barrio a poca distancia y soñaron con abrirse paso en Hollywood como actores mucho antes de convertirse en estrellas.

La historia que cambió sus vidas fue Mente indomable, estrenada en 1997. Ambos coescribieron el guion y actuaron en la película, con Damon como Will Hunting y Affleck como Chuckie Sullivan. El éxito les dio el Oscar a mejor guion original y los convirtió en símbolo de una generación de actores-guionistas.

Ben Affleck, Harriet Walter, Jodie Comer y Matt Damon en la premier de El último duelo (Foto: IMDb)

Antes de eso ya habían coincidido en School Ties, donde compartieron elenco al inicio de sus carreras. Después vinieron proyectos como Dogma, Jay and Silent Bob Strike Back y otros trabajos relacionados con Kevin Smith.

Con los años volvieron a reunirse en la infravalorada El último duelo, dirigida por Ridley Scott, donde además de actuar escribieron el guion junto a Nicole Holofcener. Más tarde trabajaron en Air, película dirigida por Affleck y producida por Artists Equity, la compañía que ambos fundaron para tener mayor control creativo y financiero sobre sus proyectos.

Durante las promociones recientes de La Odisea, específicamente para MTV UK, Damon confesó ante Zendaya y el staff que Affleck es “uno de los grandes amores” de su vida.

La Odisea ya está disponible en salas de cine. Hasta el momento ha recaudado más de 280 millones de dólares a nivel mundial.

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