Seth Rogen revela que no ha hablado con James Franco en muchos años: ‘No tengo intenciones de volver a trabajar con él’

Con tanto éxito entre sus manos, Seth Rogen reivindicó ante los medios esa puerta cerrada ante una de las duplas cómicas más populares de Hollywood. El actor y productor habló de su relación con James Franco, atravesada desde hace años por la distancia y las consecuencias de las acusaciones que cambiaron la carrera de su antiguo colaborador.

Rogen y Franco fueron, por mucho tiempo, una pareja creativa casi inseparable; pasaron de una serie juvenil de culto a comedias irreverentes, películas taquilleras, sólidas bases de fans y proyectos donde su amistad fuera del set era parte del atractivo. Esa etapa, de acuerdo con las nuevas declaraciones de Seth, ya pertenece al pasado.

¿Qué acusaciones enfrentó James Franco?

La carrera de James Franco cambió drásticamente en 2018, cuando cinco mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada. Cuatro de ellas habían sido alumnas suyas en Studio 4, la escuela de actuación que el actor fundó y que operó en Nueva York y Los Ángeles. En 2019, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal presentaron una demanda colectiva contra Franco y otros responsables de la escuela. La acusación sostenía que el actor y su entorno habían creado un ambiente sexualizado donde las alumnas se sentían presionadas por la promesa de obtener papeles.

La demanda señalaba que Franco “participó en una conducta inapropiada generalizada y sexualmente cargada hacia estudiantes mujeres al sexualizar su poder como maestro y empleador, ofreciendo la oportunidad de obtener papeles en sus proyectos”. Franco llegó a un acuerdo en 2021 por 2.235 millones de dólares. El pacto resolvió la demanda sin admisión de responsabilidad.

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El actor ha negado acusaciones criminales y, con el tiempo, intentó retomar su actividad profesional fuera de Hollywood. Aun así, el golpe público fue severo, pues perdió proyectos y varias relaciones laborales. Rogen ya había dicho en 2021 que no planeaba volver a trabajar con él. En ese momento también aclaró que lamentaba haber dicho antes, en 2018, que podría mantener su colaboración con Franco.

Seth Rogen revela que no ha hablado con Franco en años

En una nueva entrevista con The New York Times, a Rogen le preguntaron por el estado de su lazo con Franco; esto fue lo que dijo:

“Honestamente, creo que los matices de todo esto son demasiado personales como para profundizar en ellos ahora mismo. Es algo muy personal. Está la parte pública del asunto, sobre la que ya he hablado, y mi postura pública sigue siendo la misma que siempre ha sido. Y creo que los hechos hablan por sí solos: no he trabajado con él en años. Pero el lado personal es mucho más complejo y matizado, e involucra a personas que no sé si debería arrastrar a esta conversación. No sé qué ganaría entrando en detalles. Nada ha cambiado desde la última vez que hablé de todo esto. No he trabajado con él desde hace muchísimo tiempo y no tengo planes de hacerlo”.

Las películas que ambos hicieron juntos

La relación creativa entre Rogen y Franco empezó en Freaks and Geeks, la serie de Paul Feig estrenada en 1999. Rogen tenía 16 años y Franco 21, y aunque el programa duró una sola temporada, acabó convertido en una cantera de talentos para la comedia estadounidense. Después compartieron pantalla en Ligeramente embarazada, de Judd Apatow, donde Franco tuvo un cameo y Rogen protagonizó una de las comedias más populares de 2007.

Piña Express, estrenada en 2008, fue el gran título de la dupla. Rogen interpretó a Dale Denton y Franco a Saul Silver, un vendedor de marihuana; la película le dio a este último una nominación al Globo de Oro. También aparecieron juntos en Este es el fin, un atípica comedia apocalíptica donde varios famosos se interpretaban a sí mismos en una versión alterna de Los Ángeles.

Una loca entrevista, de 2014, volvió a unirlos en un proyecto todavía más polémico, por su historia sobre un complot ficticio contra Kim Jong-un. Como era de esperarse, la cinta provocó tensiones diplomáticas, mucho caos en redes sociales, un ciberataque a Sony Pictures y una salida comercial poco común para la época.

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