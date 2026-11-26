La película está registrando cifras extraordinarias en la venta anticipada de boletos en Estados Unidos y Canadá. La película de los hermanos Russo apunta a uno de los estrenos más grandes de la historia

La próxima superproducción de Marvel Studios dirigida por Joe y Anthony Russo, ‘Avengers: Doomsday’, está registrando una extraordinaria demanda de boletos antes de su estreno cinematográfico. De acuerdo con Deadline, la película protagonizada por Robert Downey Jr. podría convertirse en uno de los mayores acontecimientos comerciales del año. Las primeras estimaciones también anticipan una competencia muy importante durante diciembre, cuando Disney y Warner Bros. estrenarán dos de sus proyectos más esperados.

Los números astronómicos de ‘Avengers: Doomsday’ en preventa

La próxima entrega de los Vengadores representa el regreso de los hermanos Russo a la franquicia después del éxito de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’ hace unos años. Su nueva película reunirá personajes de distintas eras del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidos integrantes de los X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los Jóvenes Vengadores. La producción también contará con el regreso de Downey Jr., pero no como Iron Man, sino como Doctor Doom.

Según la nueva información, ‘Avengers: Doomsday’ ya superó los 100 millones de dólares en preventa en Estados Unidos y Canadá, ¡cuando todavía faltan aproximadamente tres semanas para su estreno! Por otra parte, National Research Group (NRG), una empresa especializada en estudios de mercado, estima que el largometraje podría recaudar 270 millones de dólares o más durante sus primeros tres días en Norteamérica.

Chris Hemsworth y Chris Evans en ‘Avengers: Doomsday’ (Foto: Marvel Studios)

La preventa comenzó el 20 de julio, inicialmente para exhibiciones en Infinity Vision, un formato premium certificado por Disney. Semanas después, el 14 de agosto, se habilitó la compra anticipada para funciones convencionales en 2D y 3D. Los fans están tan entusiasmados por la película que el primer tráiler acumuló 563 millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el segundo avance cinematográfico más visto de la historia.

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¿Qué números han hecho otras películas?

Es inevitable comparar las cifras de ‘Avengers: Doomsday’ con aquellas otras que consiguieron otros grandes lanzamientos del MCU. Recordemos que ‘Avengers: Endgame’ y ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ registraron aproximadamente 150 millones de dólares cada una en preventa norteamericana antes de sus respectivos estrenos. La próxima película de los Russo todavía dispone de tiempo para acercarse a esas cantidades.

Actualmente, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ posee el récord del mayor estreno de la historia en Estados Unidos y Canadá, con aproximadamente 360 millones de dólares durante su primer fin de semana. La película protagonizada por Tom Holland superó el registro de ‘Avengers: Endgame’, que había conseguido 357.1 millones de dólares en 2019.

La película también enfrentará a un competidor importante con ‘Dune: Parte Tres’, dirigida por Denis Villeneuve, cuyo estreno está programado para el mismo 18 de diciembre. Warner Bros. todavía no ha comunicado una cantidad oficial de preventa para ‘Dune: Parte Tres’, sin embargo, Deadline señala que las entradas anticipadas superan los registros previos de grandes lanzamientos del estudio.

Los récords que ‘Avengers: Doomsday’ aspira a superar

‘Avengers: Doomsday’ (Foto: Marvel Studios)

Si ‘Avengers: Doomsday’ pretende convertirse en el estreno norteamericano más grande de la historia, claro que tendrá que superar los extraordinarios 360 millones de dólares de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’. Su primera estimación de 270 millones todavía se encuentra por debajo de esa cifra, aunque los pronósticos pueden cambiar conforme avance la venta de boletos.

El siguiente objetivo sería obtener el mayor estreno mundial de una película, y ahora mismo ‘Avengers: Endgame’ conserva ese récord gracias a los aproximadamente 1.2 mil millones de dólares que recaudó internacionalmente durante su primer fin de semana en 2019. Para superar semejante resultado colosal, ‘Doomsday’ necesitaría una respuesta increíble en distintos mercados, además de un calendario de distribución muy a su favor.

El récord más ambicioso pertenece de nuevo a ‘Avengers: Endgame’, que recuperó en octubre de 2026 el título de película más taquillera de la historia gracias a su reestreno ‘Endgame: Encore’. La producción acumula aproximadamente 2.943 mil millones de dólares a nivel mundial, por encima de los 2.924 millones de ‘Avatar’ y los 2,521 millones de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’.

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