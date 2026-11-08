¿Quién será el próximo James Bond? Denis Villeneuve habla sobre el casting de la película

Denis Villeneuve por fin compartió una breve actualización sobre la búsqueda del nuevo James Bond durante la gala Art+Film de LACMA. El director habló con Variety acerca del proceso que definirá al sucesor de Daniel Craig, una elección que nos tiene paralizados a todos los admiradores del agente británico.

¿Qué dijo Denis Villeneuve sobre el casting de James Bond?

El encuentro ocurrió en la gala del 7 de noviembre, donde el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles homenajeó al cineasta y a la artista Vija Celmins. Entre preguntas sobre su carrera, Villeneuve también tuvo oportunidad de hablar de 007. La selección del protagonista acaparó parte de su interacción con Variety, aunque la identidad del elegido continúa pendiente de un anuncio oficial.

El medio informativo le preguntó qué buscaba en los actores considerados para interpretar al espía y mencionó reportes sobre cinco participantes, incluido Robert Pattinson. Villeneuve respondió: “La cuestión es que no debería comentar porque cada palabra que diga va a ser examinada con lupa. ¡Solo diré que me la estoy pasando muy bien!”.

Denis Villeneuve en el set de Duna: Parte Dos (Foto: IMDb)

En mayo, Amazon MGM Studios informó que la búsqueda estaba en marcha y explicó que no prefería no compartir detalles específicos durante la selección. El estudio prometió novedades cuando considerara adecuado comunicarlas y todavía no llega el momento; Villeneuve se atiene a las indicaciones del estudio sobre guardar silencio pero no cesa en su afán de encontrar al nuevo 007.

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Robert Pattinson, Callum Turner y los actores de las pruebas

Los reportes sobre las audiciones se hicieron más concretos en octubre, cuando la misma Variety publicó que las pruebas finales estaban próximas y señaló a Callum Turner y Jack Lowden entre los posibles participantes. El medio señaló a Nina Gold como responsable del casting, una tarea decisiva para esta película muy esperada que debe presentar otra interpretación del personaje después de la despedida de Craig.

Este 6 de noviembre, TheWrap informó que Robert Pattinson también había realizado una prueba para Bond, hecho que hizo saltar las alarmas entre fans. Su nombre hizo todavía más grande la lista que incluía a Turner, Lowden y Josh O’Connor. Pattinson tiene, además, una colaboración reciente con Villeneuve en Dune: Parte Tres.

Nicholas Hoult también fue mencionado entre quienes habrían probado para el papel; TheWrap señaló que Amazon MGM Studios no hizo comentarios. Así, los cinco nombres más recientes son Pattinson, Hoult, Turner, Lowden y O’Connor, aunque el estudio permanece, de momento, en el silencio total.

Daniel Craig como James Bond (Foto: IMDb)

Variety también reportó que Turner ya había recibido preguntas sobre Bond en el Festival de Berlín, durante la promoción de Rosebush Pruning, y optó por no comentar absolutamente nada. Lowden, por su parte, ha sido relacionado con el personaje una y otra vez mientras desarrolla su trabajo en Caballos Lentos. Sin más alternativa, ambos han tenido que promocionar otros proyectos bajo la sombra del famoso esmoquin.

El equipo confirmado detrás de la nueva etapa de 007

Amazon MGM Studios confirmó a Villeneuve como director en junio de 2025, con Amy Pascal y David Heyman en la producción y Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Posteriormente, Steven Knight, creador de Peaky Blinders, quedó a cargo del guion. El proyecto también corresponde a un cambio en la administración de la franquicia, pues en marzo de 2025, Amazon MGM Studios cerró un acuerdo con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson que otorgó al estudio el control creativo de James Bond. La siguiente aventura será la primera película desarrollada bajo esta estructura, después del cierre de la etapa de Craig con Sin tiempo para morir, en 2021.

Cuando se anunció su contratación, Villeneuve declaró que sus primeras experiencias cinematográficas incluían películas de Bond vistas con su padre. También expresó su deseo de respetar la tradición del personaje y abrir espacio para nuevas misiones. Por el momento no hay fecha de estreno.

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