‘Godzilla Minus Zero’: Actriz de Noriko explica por qué su personaje sigue odiando a Godzilla pese a su inesperada conexión

Minami Hamabe explicó que su personaje no ha dejado atrás el miedo

Minami Hamabe, actriz que interpreta a Noriko en ‘Godzilla Minus Zero’, explicó cómo cambió la relación de su personaje con Godzilla después de los acontecimientos de ‘Godzilla Minus One’. La secuela revela que Noriko sobrevivió gracias a las llamadas G Cells, células provenientes del propio kaiju que entraron en su cuerpo y provocaron una mutación. Sin embargo, esa conexión biológica no ha convertido a Godzilla en una figura positiva para ella.

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¿Por qué Noriko sigue odiando a Godzilla pese a estar conectada con él?

En entrevista con ComicBook, Minami Hamabe señaló que, para Noriko, Godzilla continúa representando aquello que amenaza con destruir todo lo que los personajes intentan reconstruir en el Japón de posguerra: “Para mí, Noriko sigue viendo a Godzilla, en muchos sentidos, como un símbolo de miedo,” explicó la actriz.

Minami Hamabe como Noriko en ‘Godzilla: Minus One’ (2023) (imagen: IMDb)

“Representa el miedo en sí mismo y amenaza todo aquello que los personajes en el Japón de la posguerra intentan reconstruir.”

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La situación cambia parcialmente debido a las G Cells que ahora forman parte de Noriko, pero Hamabe dejó claro que esa conexión no significa que el personaje haya empezado a admirar o aceptar al monstruo.

“Creo que, en ‘Minus Zero’, sigue existiendo un odio muy intenso hacia Godzilla y lo que este representa; si bien el vínculo que ahora une a Noriko con Godzilla hace que la situación cambie ligeramente, no creo que eso signifique que Noriko vea a Godzilla bajo una luz positiva.”

La actriz añadió que incluso la simple mención del kaiju provoca una reacción compleja en Noriko, quien sigue relacionándolo con el miedo y la destrucción que experimentó anteriormente.

King Ghidorah cambia el lugar que ocupa Godzilla

La llegada de King Ghidorah introduce una amenaza todavía mayor y modifica la posición de Godzilla dentro de la historia. Ante un enemigo de esa magnitud, el Rey de los Monstruos puede parecer el menor de dos males, pero eso tampoco altera completamente la perspectiva de Noriko.

Hamabe explicó que el personaje entiende que la existencia de Ghidorah cambia el panorama general, aunque sigue sin querer encontrarse nuevamente con Godzilla.

“Sobre todo porque ella comprende que, con la presencia de King Ghidorah, la situación de Godzilla dentro del panorama general ha cambiado. Pero, a fin de cuentas, creo que Godzilla sigue siendo algo que Noriko no desea ver bajo ninguna circunstancia.”

Esta tensión permite que la secuela explore una relación distinta entre ambos sin convertirla en una alianza convencional.

Las G Cells podrían ser clave para el futuro de Noriko

Las G Cells no solo explican cómo sobrevivió Noriko, sino que también la convierten en una pieza todavía más importante dentro de la historia de ‘Godzilla Minus Zero’. La mutación establece un vínculo directo entre ella y Godzilla que amplía uno de los principales misterios dejados por la película anterior.

Detalle de un póster de ‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: GKids/Toho)

ComicBook señala además que la conexión podría tener consecuencias más allá de esta entrega. El desenlace deja abierta la posibilidad de seguir explorando tanto la condición de Noriko como su relación con Godzilla, especialmente porque los efectos de las G Cells no parecen garantizarle una supervivencia permanente.

Por ahora, Hamabe deja claro que esa transformación no borra lo ocurrido: aunque Noriko está literalmente conectada con Godzilla, para ella el kaiju continúa siendo, ante todo, un símbolo de miedo, destrucción y trauma.

Con información de Comic Book.

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