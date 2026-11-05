Director de ‘Godzilla Minus Zero’ explica por qué rechazó adaptar la película al gusto estadounidense pese al éxito internacional

Tras el enorme éxito internacional de ‘Godzilla Minus One’, Takashi Yamazaki pudo haber orientado su secuela hacia el mercado gringo. Sin embargo, el director, guionista y supervisor de efectos visuales de ‘Godzilla Minus Zero’ decidió mantener una perspectiva japonesa y evitar que la recepción en Estados Unidos condicionara el rumbo de la nueva película. En una entrevista reciente, explicó que precisamente esa decisión era importante para conservar aquello que, en su opinión, había hecho especial a la entrega anterior.

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¿Por qué Takashi Yamazaki no quiso hacer ‘Godzilla Minus Zero’ pensando en Estados Unidos?

Yamazaki reconoció que la respuesta de la audiencia estadounidense a ‘Godzilla Minus One’ fue especialmente significativa para él, en parte porque creció viendo películas de Hollywood y admirando a cineastas que posteriormente terminaron elogiando su trabajo.

Póster de ‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: IMDb)

“Estoy muy agradecido de que el público en Estados Unidos realmente se enamorara de ‘Godzilla Minus One’. Para mí, fue un acontecimiento enorme, y esto se debe a que siempre me han encantado las películas de Hollywood”.

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Sin embargo, el director consideró que intentar repetir ese éxito diseñando la secuela específicamente para el público estadounidense podía terminar debilitando lo que había funcionado antes.

“Habría sido muy fácil dejarse llevar por esa ola, y en ciertos momentos estuve muy tentado de hacerlo. Pero, tal como señalas, tuve que dejar a un lado todas esas emociones para entender por qué ‘Minus One’ conectó con tanta gente. Creo que se debe a que, en realidad, nunca nos propusimos llegar a una audiencia global, y eso fue precisamente lo que lo hizo algo único.”

Yamazaki añadió que el hecho de haber realizado la primera película pensando principalmente en el mercado japonés terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas.

El éxito de ‘Minus One’ también abrió las puertas de Hollywood

El impacto de ‘Godzilla Minus One’ no se limitó a la taquilla. La película ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales y convirtió a Yamazaki en el primer director desde Stanley Kubrick en recibir ese premio mientras también dirigía la película.

Ese éxito llamó la atención de Hollywood. El cineasta confirmó que varios productores y figuras importantes se acercaron a él con propuestas que le interesaban, aunque decidió posponerlas para completar primero ‘Godzilla Minus Zero’.

“Muchos productores y figuras de gran renombre en Hollywood se pusieron en contacto conmigo, y hubo varios proyectos en los que me habría embarcado sin dudarlo ni un segundo. Pero sentí que primero debía hacer ‘Godzilla Minus Zero’, porque había una historia y una temática que quería explorar.”

Su siguiente proyecto internacional será ‘Grandgear’, una película de mechas en acción real producida por J.J. Abrams.

Una secuela que busca crecer sin abandonar sus raíces

‘Godzilla Minus Zero’ (imagen: Toho Studios)

Para Yamazaki, el objetivo tampoco era superar obsesivamente a ‘Godzilla Minus One’. El director explicó que intentó mantener al equipo alejado de esa presión y concentrarse simplemente en realizar una buena película.

“La mayor motivación para realizar Minus Zero no fue superar o ir más allá de lo que logramos con Minus One; simplemente se trataba de hacer una gran película”.

‘Godzilla Minus Zero’ se desarrolla en 1949, dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior, y vuelve a seguir a la familia Shikishima ante una nueva amenaza encabezada por King Ghidorah.

Aunque ahora trabaja también en proyectos internacionales, Yamazaki sostiene que no quería convertir la secuela en una producción diseñada para satisfacer expectativas externas. Su intención fue conservar el punto de partida japonés de la saga y contar una historia que considerara relevante primero para su propio contexto.

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