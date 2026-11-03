John Goodman dice que las malas reseñas perjudicaron la taquilla de ‘Digger’: ‘Eso dolió’

John Goodman achacó parte de la difícil trayectoria comercial de Digger a la recepción crítica que precedió su estreno, misma que por semanas inundó los tabloides de los medios más populares. El actor, quien trabajó junto a Tom Cruise bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, habló del tema en el pódcast Happy Sad Confused. Aunque admitió que la respuesta lo afectó personalmente, mantiene su orgullo por haber participado en la película.

¿Por qué a John Goodman le dolió el fracaso de Digger?

Tal parece que hablar de Digger le implica a Goodman recordar varios meses de trabajo y una experiencia que en realidad sí disfrutó. Durante la entrevista, explicó cómo recibió los comentarios sobre el proyecto y por qué considera que su futuro entre los espectadores todavía tiene posibilidades más allá de su desempeño inicial.

“Eso dolió. De alguna manera nos mató incluso antes de que estrenáramos”, expresó. Goodman sostuvo que los titulares pesimistas sobre la recaudación podían desalentar al público. Como ejemplo, mencionó mensajes del tipo “Esto solo recaudará cinco dólares”, palabras que utilizó para abordar el pesado ambiente alrededor del lanzamiento.

Tom Cruise y John Goodman en Digger (Foto: IMDb)

El actor reconoció que las reseñas todavía pueden afectarlo, pese a los años que lleva trabajando. “Tal vez me estoy volviendo viejo y patético, y es como: ‘¡No me golpeen otra vez!’”, comentó con humor autocrítico. Después explicó cuánto había invertido personalmente en el proyecto: “Puse tanto en esta película, y ahí lo tienes. Ya lo superé. Estoy orgulloso de haberla hecho”.

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Su defensa también involucró una mirada a otras etapas de su carrera. “Todo lo que he hecho para los hermanos Coen fracasó al principio… así que, ¿a quién le importa, hombre? Todavía hay gente que se me acerca en la calle para preguntarme por Barton Fink y El gran Lebowski”. Quizá Digger siga esa misma ruta.

¿De qué trata Digger y por qué provocó malas críticas?

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuyas operaciones en Groenlandia desencadenan una catástrofe ambiental. Goodman encarna al presidente estadounidense Compson; Riz Ahmed interpreta al asesor ambiental Ganesh, y Sandra Hüller a Emma, media hermana del protagonista. La película hace un brillante uso de la sátira para abordar la codicia empresarial y el poder político.

Una de las reseñas más duras fue la de William Bibbiani en TheWrap, cuyo texto describió el comentario social de Iñárritu como “un mal sketch de Saturday Night Live con delirios de grandeza”. El crítico aseguró que la burla hacia los multimillonarios carecía de profundidad y resultaba demasiado complaciente con las mismas estructuras de poder que pretendía cuestionar.

John Goodman en la premiere de Digger (Foto: Getty)

Tim Grierson, de Screen Daily, la calificó como “un intento ambicioso y fallido”; también cuestionó el humor poco sutil y un giro narrativo que, a su juicio, aumentaba la distancia con el espectador. Al mismo tiempo, elogió la fotografía de Emmanuel Lubezki y los escenarios diseñados por Dennis Gassner y Richard Johnson, además de reconocer momentos de fuerza en la actuación de Cruise.

¿La película generará pérdidas?

Digger obtuvo ocho millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, con 21 millones a escala mundial; todavía no había superado los 50 millones globales. The Wrap reportó una proyección de pérdidas de hasta 250 millones de dólares, incluso considerando ingresos posteriores a la exhibición en cines. Ben Affleck, Anne Hathaway y Jane Fonda están entre quienes han defendido la cinta. Goodman también mantiene su respaldo: “Estoy orgulloso de ella. Me divertí muchísimo haciéndola. Fueron seis buenos meses de mi vida”.

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