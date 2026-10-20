Judi Dench opina que ‘Cats’ fue un desperdicio de talento: ‘No la soporto’

Nadie niega que Cats es una de las películas más polémicas de la década pasada y ahora Judi Dench recuerda su participación en aquella adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber dirigida por Tom Hooper. En sus próximas memorias, la actriz reflexiona sobre el trabajo que hay detrás de una película que termina decepcionando.

¿Por qué Judi Dench no soporta Cats?

La intérprete dio vida a Old Deuteronomy en una película que tenía nombres suficientes para despertar curiosidad incluso entre quienes nunca habían visto el espectáculo teatral. Taylor Swift, Idris Elba y James Corden también participaron. Años después, Dench dedica parte de su libro Is It Too Late to Make a Run For It? a examinar lo que pasó con aquel proyecto.

“Ay, Dios, no lo soporto”, escribió la actriz, antes de recordar cuánto tiempo había esperado Lloyd Webber para ver realizada la adaptación a la pantalla grande. “Qué desperdicio de toda esa buena voluntad y ese talento”, añadió la actriz británica de ahora 91 años. “Tengo entendido que los críticos fueron bastante hostiles con la película. Nunca vi el montaje final, así que no puedo juzgar”, aclaró.

Taylor Swift en Cats (Foto: IMDb)

Lejos de responsabilizar a un compañero, la actriz defendió las intenciones del equipo: “Lo único que diré es que nadie se propone dar una mala actuación o hacer una mala película”. Después explicó que un intérprete entrega su mejor esfuerzo y espera que el público acepte la invitación. El resultado, por desgracia, queda fuera del control de una sola persona.

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“A veces, las cosas simplemente no salen bien, el momento no es el adecuado, el elenco no logra conectar o los distintos elementos no terminan de encajar. Pero, en su mayoría, las personas tienen buenas intenciones. No hubo villanos durante la realización de Cats. Y cuando algo no tiene éxito, siempre hay lecciones que puedes decir que aprendiste”.

El fracaso de Cats en 2019

La película llegó a los cines el 20 de diciembre de 2019 y su propuesta era una conjunción de las canciones de Lloyd Webber con grandes escenarios y efectos digitales destinados a dar apariencia felina a los actores. La producción prometía llevar el musical a otra generación mediante una unión de ballet, jazz, danza contemporánea y otros estilos coreográficos.

Además de Dench y Swift, participaron Jennifer Hudson, Ian McKellen, Jason Derulo, Rebel Wilson y Francesca Hayward. La presencia de artistas con experiencias distintas parecía ser un caldo de cultivo excelente para el canto y el baile. Sin embargo, ese elenco no bastó para convertir la adaptación en el acontecimiento cinematográfico que sus responsables buscaban.

Jennifer Hudson en Cats (Foto: IMDb)

El estreno mostró rápido las dificultades, pues de acuerdo con Box Office Mojo, Cats obtuvo aproximadamente 6.62 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, cifra pequeña frente a un presupuesto de producción de 95 millones. Ni siquiera una cartelera llena de nombres famosos pudo asegurar que el público comprara boletos. La misma base registró 78 millones de dólares en su recaudación mundial.

En su momento, Universal informó a los cines que distribuiría una versión con efectos visuales corregidos cuando la película ya estaba en exhibición. Entre los detalles señalados por los espectadores estaba una mano de Dench que aparecía sin el pelaje digital y con un anillo visible. La recepción negativa terminó reflejada en los Razzie de 2020, dedicados a señalar los trabajos que sus votantes consideran los peores del año. Cats recibió seis premios, incluidos peor película, dirección y guion. James Corden y Rebel Wilson obtuvieron los reconocimientos de reparto; Dench quedó entre las nominadas, sin ganar en su categoría.

Con información de Variety.

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