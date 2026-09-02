Travis Kelce habla de su boda con Taylor Swift y elogia a Adam Sandler por oficiarla: ‘Es la mejor persona del planeta’

La boda de Taylor Wift y Travis Kelce se viralizó hace unos meses y ahora el jugador de la NFL comparte recuerdos de la celebración que reunió sus vidas familiares y profesionales. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs dedicó palabras especialmente afectuosas a Adam Sandler, el amigo que aceptó una tarea inesperada dentro de una de las ceremonias más comentadas del año.

Travis Kelce elogió a Adam Sandler

La relación entre Kelce y Sandler creció alrededor de Happy Gilmore 2, película en la que el deportista realizó una aparición. Aquella colaboración terminó como una amistad lo bastante cercana para que Taylor Swift y su entonces prometido confiaran al comediante un lugar central en su enlace. En el estreno de temporada del podcast New Heights, publicado este 2 de septiembre, Kelce confirmó el cariño que siente por el actor y aseguró que Sandler “ha sido simplemente la mejor maldita persona de este planeta”, agradeciendo que aceptara realizar los trámites legales necesarios para dirigir la ceremonia.

Taylor Swift en The Life of a Showgirl

Sandler tuvo que ordenarse en el estado de Nueva York antes de unir legalmente a la pareja: “Que estuviera dispuesto a ordenarse en el estado de Nueva York y casarnos a Taylor y a mí fue una locura total”, explicó Kelce, todavía sorprendido por el compromiso personal asumido por su amigo. El jugador señaló que Sandler condujo el acto con su peculiar estilo y entregó más de lo que ambos habían imaginado para aquel instante.

No te pierdas: Tom Cruise declara su apoyo total a Paramount y la familia Ellison en la compra de Warner: ‘Cumplirán sus promesas’

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Swift y Kelce se casaron el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, recinto conocido por conciertos multitudinarios y competencias deportivas, mismo que fue transformado para recibir la ceremonia matrimonial. Medios como The Guardian y Variety calcularon la asistencia en alrededor de mil invitados. Austin Swift acompañó a su hermana como hombre de honor y Jason Kelce fue el padrino de Travis. La pareja prescindió de una corte tradicional.

Los teléfonos quedaron fuera de la celebración con el propósito de proteger la privacidad y Conan O’Brien confirmó aquella regla, pues los asistentes permanecieron de pie y convivieron con mayor libertad. Paul McCartney y Stevie Nicks participaron interpretando algunas canciones. El único arrepentimiento del novio fue la velocidad con la que todo terminó: “Desearía que hubiera durado todavía más”, confesó.

Escándalo y críticas en contra de la boda

Taylor Swift en The Life of a Showgirl

Claro que el evento no se salvó de las críticas por su magnitud, generando cuestionamientos antes de que la pareja llegara al altar. Los preparativos incluyeron permisos para cerrar calles alrededor del Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio, un fin de semana con celebraciones nacionales y movimiento extra por actividades relacionadas con la Copa Mundial.

Fox News reportó que algunos habitantes consideraron que las restricciones afectaron el acceso a Penn Station y exigieron recursos públicos para proteger una fiesta privada. El comentarista Hasan Piker habló sobre el operativo como un uso desproporcionado de recursos. La escala de la recepción también recibió comentarios negativos, pues hubo quienes calificaron el festejo de excesivo o performativo por utilizar un recinto gigantesco y reunir cerca de mil personas. No se filtró ninguna foto de la boda, por lo que es difícil establecer relaciones entre declaraciones.

Tras la recepción mixta de The Life of Showgirl hace casi un año, Taylor Swift ya estaría trabajando en nueva música, de acuerdo con Cosmopolitan. En junio, Variety reportó que la fortuna de la cantante había alcanzado los 2 mil millones de dólares, por lo que ya es la artista musical femenina más acaudalada de la historia.

Entérate: Productora de ‘Obsession’ lanza demanda tras quedar fuera de las ganancias del fenómeno de terror