Tras el éxito de ‘Coyote vs. Acme’, otro director pide rescatar su película cancelada por Warner

El estreno de ‘Coyote vs. Acme’ ha reavivado la discusión sobre varias películas que Warner Bros. Discovery decidió archivar durante los últimos años. Después de que la cinta de los Looney Tunes consiguiera una recepción crítica ampliamente positiva y un buen debut en taquilla, Michael Kurinsky, codirector de ‘Scoob! Holiday Haunt’, volvió a pedir que su película tenga una segunda oportunidad y encuentre una compañía dispuesta a rescatarla.

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¿Qué película quiere rescatar Michael Kurinsky?

Kurinsky utilizó su cuenta de Instagram para recordar que ‘Scoob! Holiday Haunt’, una película animada de Scooby-Doo que Warner canceló antes de su estreno, permanece terminada y sin distribución. Su publicación apareció después del lanzamiento de ‘Coyote vs. Acme’, otro proyecto que durante años pareció condenado a permanecer guardado.

‘Scoob’ (imagen: Warner Bros. Pictures)

“A raíz de lo ocurrido con ‘Coyote vs. Acme’, me veo en la necesidad de volver a llamar la atención de todos sobre este asunto, por muy doloroso que resulte. Soy uno de los directores de ‘SCOOB! Holiday Haunt’, una película que Warner Bros. decidió archivar. Es, en toda regla, un misterio de Scooby-Doo, con un reparto de primer nivel, lista para disfrutarse en Navidad. ¿Quién podría ser nuestro Ketchup Entertainment?”

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La película, codirigida por Kurinsky y Bill Haller, fue anunciada en 2021 como una precuela navideña de ‘Scoob!’, estrenada en 2020. Su historia presenta al joven Shaggy celebrando la primera Navidad de Scooby-Doo junto con el resto de Mystery Inc. en un resort temático, hasta que la aparición de una fuerza aparentemente sobrenatural obliga al grupo a investigar.

¿Por qué Warner canceló ‘Scoob! Holiday Haunt’?

El proyecto estaba planeado para llegar a HBO Max en diciembre de 2022, pero Warner Bros. Discovery decidió descartarlo como parte de una estrategia de reducción de costos y un cambio de enfoque hacia los estrenos cinematográficos tras la pandemia.

La decisión ocurrió durante el mismo periodo en que el estudio también archivó ‘Batgirl’. Sin embargo, en el caso de ‘Scoob! Holiday Haunt’, la producción había avanzado hasta completarse y su banda sonora incluso llegó a ser grabada.

La película también cuenta con una de las últimas interpretaciones de Andre Braugher, quien formaba parte de su elenco de voces.

El precedente de ‘Coyote vs. Acme’

Will Forte en ‘Coyote vs. Acme’ (2026) (imagen: IMDb)

El caso de ‘Coyote vs. Acme’ se convirtió en un ejemplo inesperado para otros cineastas afectados por las cancelaciones de Warner. En 2023, el estudio planeó utilizar la película como una deducción fiscal de aproximadamente 30 millones de dólares, aunque posteriormente comenzó a buscar compradores.

Amazon, Netflix y Paramount estuvieron entre las compañías que presentaron ofertas sin llegar a un acuerdo. Finalmente, Ketchup Entertainment adquirió los derechos en 2025 y llevó la película a los cines en 2026.

Su estreno consiguió excelentes críticas, una calificación A de CinemaScore y un buen desempeño comercial, incluyendo el primer lugar de la taquilla mexicana durante su fin de semana de lanzamiento. Por ahora no existen indicios de que ‘Scoob! Holiday Haunt’ vaya a seguir el mismo camino, pero Kurinsky ha dejado claro que todavía no considera perdida la posibilidad de encontrarle una nueva casa.

Con información de Cinemablend.

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